Com passagens pelo futebol brasiliense, meia Hericles é anunciado pelo Santa Cruz

(Foto: Rodrigo Baltar / Santa Cruz)

Em 2018, o Santa Cruz terá um ano com várias competições pela frente, como o Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste, Série C do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Por isso, é importante formar um elenco com várias opções para o técnico Junior Rocha. Pensando nisso, a diretoria tricolor anunciou nessa quarta-feira (27), a contratação do meia Hericles, que estava no Ferroviário-CE.

O meia-atacante, de 22 anos, fez toda a sua divisão de base pelo Gama, clube onde estreou como profissional, tendo como maior destaque, as boas atuações em 2016, na disputa do Campeonato Brasiliense e da Copa Verde, competição em que o Gama foi vice-campeão. Após o primeiro semestre, ele foi contratado pelo Remo, onde disputou oito jogos.

Após não se firmar no clube paraense, ele voltou ao futebol candango, para atuar pelo Brasiliense. Depois teve passagens, ainda em 2017 por Bragantino e Ferroviário-CE, seu último clube antes de chegar ao Tricolor do Arruda, onde ficará até o fim da Série C 2018.

Hericles, que tem como principal característica, a velocidade, chega para ser o 11º reforço do Santa Cruz e já treina com seus companheiros de equipe. Além dele, o Tricolor trouxe os zagueiros Renato Palm e Augusto, o lateral direito Rafinha, o lateral esquerdo Paulo Henrique, os volantes Jorginho e Ilaílson, os meias Arthur e Daniel Sobralense e os atacantes Robinho e Robinho Mota.