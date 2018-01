Em preparação para temporada, Santa Cruz aplica goleada em jogo-treino contra AGAP-PE

(Divulgação/Santa Cruz)

Na tarde do último domingo (7), aconteceu o primeiro teste do Santa Cruz, visando a atual temporada. O Tricolor do Arruda enfrentou a equipe da Associação de Garantia ao Atleta Profissional de Pernambuco (Agap-PE), e venceu com facilidade por 6x0, em Aldeia. Marcaram para o Santa Cruz o zagueiro Augusto, os meias Daniel Sobralense, Wallison, Jeremias e Anderson, além do também meia Giovani, que atualmente faz testes no clube.

Na primeira etapa, que durou cerca de 40 minutos, o time foi escalado com: Lucas Silva; Vítor, Renato Silveira, Augusto e Paulo Henrique; Lucas Gomes, Jorginho, Jeremias e Daniel Sobralense; Robinho e Robinho Mota. Mesmo com indicios que esse será o time titular, Junior Rocha resaltou que ainda não tem um time definido e conta com o retorno de Grafite que viajou para resolver problemas pessoais.

Na segunda metade, o técnico Junior Rocha mudou todo o time deixando apenas o goleiro Lucas Silva. Com intuito de observar todo o elenco, Junior mandou a campo: Ítalo, Lucão, Júnior e Weslley; Ilaílson, João Ananias, Anderson, Walisson e Geovani; Arthur. Em processo de formação para temporada, entre os onze que inicaram a segunda parte, oito são crias da base tricolor.

Fora a ausência do ídolo tricolor, a movimentação não contou com a presença do goleiro Tiago Machowski, que precisa melhorar a forma física para disputa do Campeonato Pernambucano. Augusto, Arthur Rezende e o zagueiro Genílson também não participaram da movimentação mas participaram de um aprimoramento físico com preparadores Gian de Oliveira e Jaílton Cintra. Além deles, Junior Rocha não pôde contar com o meia Hericles, e o lateral-direito, Rafinha que permanece machucado.

Em coletiva após a movimentação, Junior Rocha comenta sobre a partida e alguns atletas:

"Gostei muito. Se nós levarmos o dia-a-dia a sério, temos grandes chances de ter sucesso. As coisas acontecem no dia-a-dia, nas sessões de treino. Não dá para dizer que essa é a equipe titular, porque tínhamos Genílson, Augusto, Arthur Rezende e Grafite fora. São quatro peças que vão agregar muito à equipe. Estamos dando tempo para eles, ao menos, igualar fisicamente os que chegaram no dia 26. E hoje a parte física é 60, 70% no futebol. A competitividade é muito grande e precisamos priorizar a coletiva e a organização." - disse Junior Rocha

Na preparação para temporada, o elenco coral retorna aos treinos na segunda-feira(8), com treino em dois períodos, em Aldeia.