Meia Arthur Rezende é apresentado no Santa Cruz

Arthur destacou o amadurecimento que teve quando jogou fora do Brasil (Foto: Rodrigo Baltar/ Santa Cruz)

O oitavo contratado do Santa Cruz para a temporada, o meio-campista Arthur Rezende, de 23 anos, foi apresentado na tarde desta terça-feira (9), em Aldeia, onde a equipe tricolor se prepara para os jogos do ano.

Revelado na base do Goiás/GO, onde conquistou dois campeonatos goianos (2015-2016) pelo clube, o meio-campista passou por outros times do exterior como Gil Vicente, de Portugal, e, por último, o Limassol, do Chipre. “Foi muito importante a minha ida para fora. Amadureci tanto pessoal quanto profissional e volto para o Brasil muito motivado com esse convite do Santa”, destacou.

Durante a apresentação, Arthur citou algumas características que podem ajudar a equipe dentro de campo. “Gosto de jogar com a bola e ter a posse de bola. Gosto, também, de distribuir o jogo e de ajudar tanto ofensivamente quanto defensivamente”, revelou o jogador.

As comparações com outro meio de campo que passou pelo Santa Cruz, em 2016, João Paulo Mior, foram inevitáveis, sobre isso, Arthur espera contribuir dentro das quatro linhas assim como fez o ídolo coral. “Ele é realmente um ídolo, já me falaram dele aqui. Espero seguir os caminhos dele, que ajudou bastante o clube, e a torcida também”, frisou.