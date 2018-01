Após empate no Nordestão, Santa Cruz encara Vitória-PE na estreia do Campeonato Pernambucano

INCIDENCIAS: PARTIDA VÁLIDA PELA 1ª RODADA DO CAMPEONATO PERNAMBUCANO 2018, A SER DISPUTADA NO ARRUDA, EM RECIFE.

Após o empate contra o Confiança/SE pela Copa do Nordeste, o Santa Cruz se prepara para fazer o seu primeiro jogo no Campeonato Pernambuco 2018 nessa quinta-feira (18), às 20h, no Estádio do Arruda. O adversário da equipe Coral é o Vitória-PE, time que representa a cidade de Vitória de Santo Antão, localizada na Zona da Mata de Pernambuco.

O Tricolor do Arruda chega ao estadual com a perspectiva de voltar a ser campeão da competição. O último título do Santa foi conquistado em 2016. Completamente reformulado após o rebaixamento, a disputa estadual também servirá para dar ritmo de jogo aos novos jogadores, além da possibilidade de testes para Júnior Rocha.

Frequentador habitual da elite do Campeonato Pernambucano, o Vitória chega no torneio com a intenção clara de ficar pelo menos entre os oito primeiros, que o dará a vaga nas quartas de final. Uma boa campanha também renderá ao Tricolor das Tabocas, uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro.

Santa Cruz sofre com maratona de jogos

Para o confronto, o técnico Júnior Rocha poderá contar com três jogadores que não puderam jogar contra a equipe sergipana. São eles o goleiro Ricardo Ernesto, que cumpriu suspensão na Copa do Nordeste, o atacante Robinho Mota, recuperado de dores na panturrilha e o zagueiro Augusto Silva, que não tinha sido regularizado antes da partida contra o Confiança-SE.

Como elenco e comissão técnica só chegaram a capital pernambucana nesta quarta-feira (17), a equipe que enfrentará o Tricolor das Tabocas só será definida minutos antes do jogo. Isto porque o time acabou sentindo fisicamente nos últimos minutos contra o Confiança. Porém, o técnico Júnior Rocha garante que a partida terá prioridade máxima.

"Quem vamos aproveitar vai depender da fisiologia. Não tem nada que substitua o olho no olho. O futebol exige competitividade e a entrega é grande. Primeiramente, vamos descansar, ver quem vai estar 100% para colocar em campo. Temos que aproveitar todo o grupo", ressaltou o comandante tricolor.

Apesar do mistério, o Santa Cruz não deve ter muitas novidades, indo a campo com: Tiago Machowski, Vitor, Renato Silveira, Genílson e Paulo Henrique; Jorginho, João Ananias e Daniel Sobralense; Arthur Rezende, Robinho e Augusto.

A bilheteria do Arruda no dia do jogo funcionará das 9h às 21h e os ingressos custam R$20,00 inteira e R$10,00 meia. Apenas a arquibancada inferior será aberta e os sócios terão descontos de acordo com o plano de adesão.

Vitória motivado para encarar Santa Cruz

Como parte da preparação para o Campeonato Pernambucano 2018, que vem sendo realizada desde o ano passado, o Vitória realizou amistoso contra o ASA-AL, no que consistiu no último teste antes da estreia no estadual. No estádio Coaracy da Mata Fonseca, o Tricolor das Tabocas conseguiu um empate sem gols.

A partida foi importante para o técnico Fernando Lins fazer testes no elenco, colocando um time em cada tempo. Apesar disso, o Vitória não perdeu a consistência, chegando, inclusive, a jogar melhor que o time da casa. O resultado deu ânimo ao grupo de jogadores, que deverá ir a campo com: Dida, Felipe Almeida, Fabinho, Walker e Léo Carioca; Wires, Juninho e Paulo Victor; Geovane, Val Paraíba e Thomas Anderson.