Sport supera Comercial-SP nos minutos finais e segue na Copinha

INCIDENCIAS: Partida válida pela terceira rodada do Grupo 8 da a Copa São Paulo de Futebol Júnior, realizada no J.D Martins, em Cravinhos, São Paulo.

O Sport continua na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Neste sábado, no estádio J.D. Martins, em Cravinhos-SP, o Leão enfrentou o Comercial-SP em busca da classificação para a próxima fase. Em duelo bastante equilibrado o Leão só conseguiu a vitória, pelo placar mínimo, já nos minutos finais, quando Juninho aproveitou contra-ataque e mandou o fundo das redes.

Com o resultado desta tarde, a equipe rubro-negra finalizou a primeira fase no segundo lugar do Grupo 8, avançando para as oitavas de final da competição, com seis pontos. O Sport agora aguarda o vencedor da partida entre Ferroviária e Palmeiras. Já o Comercial-SP se despede da competição na terceira colocação, com três pontos, enquanto a primeira colocação ficou com o Batatais, que venceu as três partidas e somou nove pontos.

Marcada por boa movimentação, etapa termina sem gols

A partida começou com o Sport controlando o jogo. Com a linha de marcação adiantada conseguiu pressionar o Comercial, mas sem boas chances de gol. Do outro lado, o Comercial não conseguia chegar com perigo ao gol de Lucas.

O time de Ribeirão Preto manteve a marcação forte, e aos 20 minutos de jogo, chegou com muito perigo e quase abriu o placar. Aos 25 minutos foi a vez de o Leão responder com qualidade. Índio recebeu uma falta perigosa, cobrou pertinho do gol e o goleiro Cesinha salvou. A primeira etapa seguiu com boas chances sendo desperdiçadas pelas duas equipes.

Diante da falta de pontaria dos dois times, as redes acabaram não sendo balanças e os leoninos saíram de campo satisfeito, pois estavam conseguindo a classificação. Assim, o primeiro tempo terminou mesmo com o placar zerado.

Em segundo tempo equilibrado, Sport leva a melhor

A segunda etapa começou com um ritmo diferente. Como o empate classificava o Sport, o Comercial precisava buscar o resultado. As entradas de Roberto e Caio César no lugar de Denner e Luiz Felipe deixaram o time paulista mais ofensivo, mas ainda sem conseguir passar pelo goleiro rubro-negro.

Quem partiu para o ataque foi o Sport, Bala entrou livre pela direita e parou no goleiro Cesinha. Wallace pegou o rebote e quase fez o primeiro gol. Na sequência, o técnico leonino substituiu Índio por Juninho e Wallace por Caio, que ao entrar ficou cara a cara com o gol, ganhou na corrida e mandou para fora.

Vendo as dificuldades técnicas do Leão, o Comercial começou a gostar do jogo e partiu para cima. Aos 40 minutos, a equipe teve a sua melhor chance no jogo e o goleiro Lucas salvou com muita segurança. Em seguida, um erro de posicionamento pelo volante Matheus Rodrigues, que entregou a bola para o time rubro-negro resultado no gol, pois Juninho arrancou com velocidade para abrir o placar, decretando a classificação do Sport para a próxima fase.

Depois disso, os pernambucanos apenas administraram o placar, enquanto o Leão do Norte não encontrou forças para buscar uma virada e continuar na competição, apesar de continuar trabalhando no setor ofensivo e rondando a área do Leão da Praça Bandeira. Desta maneira, para decepção do torcedor que lotou o estádio visando torcedor pelos paulista, o confronto foi encerrado no 1 a 0 para os rubro-negros.

Batatais mantém invencibilidade e garante primeiro lugar

Um pouco mais cedo, o Batatais garantiu o primeiro lugar do Grupo 8. O time paulista não tomou conhecimento do Rio Claro e acabou vencendo por 3 a 1, se classificando sem dificuldades. A equipe anfitriã acabou saindo da primeira fase com 100% de aproveitamento, batendo o Sport na estreia e o Comercial na segunda rodada. Assim, vai enfrentar na segunda fase da competição o derrotado do confronto envolvendo Palmeiras e Ferroviária-SP.