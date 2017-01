Sport estuda acionar Fifa caso Rodney Wallace não se reapresente

Lateral era esperado na última sexta-feira, mas segue sem aparecer. (Foto: Williams Aguiar / Sport Club do Recife)

A importância do costa-riquenho Rodney Wallace na fuga do rebaixamento é indiscutível no Sport. Apesar de ter chegado bastante contestado por grande parte da torcida, ele mostrou qualidade e versatilidade atuando com a camisa rubro-negra. Apesar de tudo isso, também é consenso na direção que a saída do clube, pedida por ele, deve ter alguma compensação financeira, já que o Leão desembolsou um bom dinheiro por sua contratação.

O jogador alega que sua família, especialmente a esposa, não conseguiu se adaptar a capital pernambucana. Ela é modelo e alegou que não conseguiu trabalhar em Recife. Com isso, se mudou junto com a filha do jogador para os Estados Unidos, para onde o jogador também foi.

Rodney chegou a chorar perante a diretoria, pedindo para que fosse liberado sem pagar nada ao clube, que permanece irredutível. Na noite de ontem, ele também mandou um e-mail, insistindo pela liberação.

Rodrigo Barros está ajudando a diretoria de futebol no caso Rodney. (Foto: Williams Aguiar / Sport Club do Recife)

O diretor jurídico do Sport, Rodrigo Barros, deu maiores detalhes do que o clube está fazendo e o que deve fazer a partir de agora: “A gente notificou o atleta na sexta-feira, tinha dado inicialmente um prazo de 48 horas para ele se reapresentar com as justificativas plausíveis que a gente entende", declarou.

"Hoje (terça, 17) pela manhã ele já se pronunciou e ao meu ver, não foram justificativas plausíveis. A gente vai novamente notificá-lo e podemos aguardar até quarta-feira. A partir daí, nós vamos dar um prazo maior para que ele se reapresente, cumprindo o que reza a legislação e aí, caso de fato, ele não se reapresente e não apresente justificativas, a gente deve abrir o processo junto a FIFA, para que o Sport seja ressarcido do valor integral que dispõe de multa do contrato dele”, finalizou.