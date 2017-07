Google Plus

Osvaldo celebra recuperação do Sport na Série A e exalta elenco: "Estamos criando uma identidade" (Foto: Williams Aguiar/Sport Club do Recife)

Sport surpreendeu mais uma vez fora da casa na Série A do Campeonato Brasileiro e agora conseguiu fazer sua primeira vítima. Diante do Santos, os leoninos obtiveram um importante triunfo para sair da zona de rebaixamento e respirar na competição nacional. Depois do embate, o atacante Osvaldo festejou a evolução rubro-negra.

"Muita gente achava que a gente ia voltar com nada nos dois jogos longe de casa e estamos voltando com quatro pontos muito importantes. Jogamos bem, nos impusemos no Independência (contra o Atlético-MG) e merecíamos a vitória lá, mas não deu. E hoje também merecíamos, conseguimos e saímos super felizes daqui", afirmou.

Na próxima quarta-feira (28),o Sport volta a campo pela final do Campeonato Pernambucano. Na ocasião, o jogador ficará de fora por ter chegado a equipe após o termino do prazo de inscrição.

"A gente fica triste, quer jogar todos os jogos. Quando o Luxa (Vanderlei Luxemburgo, técnico) falou que ia me segurar hoje para dar continuidade ao time que vai jogar na quarta, entendi. A gente quer sempre está em campo, mas o Everton Felipe jogou bem, o Lenis super bem e é isso. Estamos criando uma identidade, uma família aqui dentro para conseguir coisas boas lá na frente", concluiu.