Mesmo com revés no Rio, Luxemburgo diz que Sport está no caminho certo

Luxemburgo encara derrota com naturalidade e vê Sport no caminho certo(Foto: Williams Aguiar / Sport Club do Recife)

O Sport chegou ao Rio de Janeiro embalado para enfrentar o Botafogo, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Leão, que vinha de quatro vitórias seguidas na competição e ocupava a zona de classificação para a Libertadores, podia chegar até o 3º lugar caso vencesse a partida disputada no Engenhão, mas acabou sendo derrotado por 2 a 1 e caindo para oitavo. Porém, o técnico Vanderlei Luxemburgo minimizou o resultado negativo.

Na entrevista coletiva que concedeu logo após o jogo, Luxa encarou o resultado como justo e citou as mudanças que as equipes fizeram ao longo do confronto como cruciais para o placar final. Porém, tratou a derrota com naturalidade e disse que as coisas caminhavam no caminho certo dentro do pretendido.

''A vitória do Botafogo foi justa. No segundo tempo eles foram bem melhores. As mudanças que eu fiz não surtiram efeito como antes, e as deles encaixaram. Considero um resultado normal perder para o Botafogo aqui. Os jogadores têm de ficar chateados, mas sabem que é uma derrota que pode acontecer, como aconteceu. Mas estamos no caminho certo'', disse.

Segundo o treinador, os bons resultados que o time Rubro-negro vinha conquistando também geram mais dificuldades, pois os adversários passam a se precaver mais para enfrentar o Sport. Por isso, o comandante leonino diz que será necessário ainda mais por parte de seus atletas.

''Chegamos em sexto, quinto, e agora todo mundo descobriu o Sport. Está todo mundo olhando o Sport diferente. Ninguém joga mais contra a gente sossegado. Para querer alguma coisa, vai ter que colocar uma coisa diferente. A gente não tem semana cheia para trabalhar, se tivesse, daria uma arrumada melhor. É acrescentar um tempero para dar uma melhora'', comentou.

O próximo desafio do Leão será na Ilha do Retiro, diante do Atlético GO às 19h30. O time goiano ocupa a última posição, com apenas oito pontos e também perdeu na rodada, por 2x1 para o Atlético MG, dentro de seus domínios.