Com semana cheia, Sport inicia preparação visando duelo contra Ponte Preta

Com exceção de três atletas, todo o elenco do Sport está a disposição de Luxemburgo para domingo(Foto: Williams Aguiar / Sport Club do Recife)

Pela primeira vez desde chegou ao comando do Sport, O técnico Vanderlei Luxemburgo está tendo um tempo maior para preparação da equipe, sem jogos no meio de semana. E para a felicidade do treinador, o elenco quase inteiro à disposição, com exceção apenas do atacante Rogério e o zagueiro Neris, que estão no Departamento Médico, e do lateral direito Samuel Xavier, suspenso.

Na movimentação desta quarta-feira (09), que ocorreu no CT do clube, o comandante leonino realizou um treino de transição e finalização, sem ainda dar pistas da escalação que entrará em campo diante da Ponte Preta, no domingo. Porém, não devem haver maiores novidades além da entrada de Raul Prata na vaga de Samuel Xavier e o retorno de Ronaldo Alves à zaga, seguindo o rodízio que vem sendo implantado por Luxa.

Com isso, a formação titular dos Rubro-negros deverá ser composta por: Magrão; Raul Prata, Ronaldo Alves, Henriquez, Mena; Patrick, Rithelly, Diego Souza; Everton Felipe, Osvaldo e André. Os onze iniciais devem ser confirmados nos treinamentos das próximas quinta e sexta-feira, mas os trabalhos serão de portão fechado para a imprensa.

A única dúvida sobre o time que inicia a próxima partida está no setor ofensivo. Osvaldo, que vinha sendo titular até se contundir, está de volta, mas o colombiano Reinaldo Lenis agradou nos últimos jogos, principalmente na vitória sobre o Bahia, e pode ser mantido na posição.

O duelo diante da Macaca marcado para às 16h do próximo domingo, na Ilha do Retiro. Em caso de vitória, o Leão pode subir da sexta para a quinta posição, já os paulistas brigam na parte de baixo da tabela, ocupando o décimo quinto lugar, apenas três pontos da zona de rebaixamento.