Com dúvidas, Sport finaliza preparação para jogo contra Ponte Preta

Luxa manteve mistério sobre time que entrará em campo (Foto: Williams Aguiar / Sport Club do Recife)

Pensando no confronto dessa quarta (13), às 19h15, contra a Ponte Preta, pela Copa Sulamericana, o Sport realizou treino fechado na tarde de hoje (12), no CT do Leão, em Paratibe. Tudo por conta da escolha do substituto de Everton Felipe, que com o rompimento do ligamento do joelho, está fora da temporada 2017. Outra dúvida está na escolha do zagueiro que substituirá Henríquez, que está suspenso.

As principais opções para a vaga de Everton são Lenis, Rogério e Thomás. A tendência é que Rogério ganhe a vaga por atuar do mesmo lado do campo, mas os outros dois não estão descartados, caso Luxa queira mudar o estilo de jogo. Osvaldo e Juninho, que seriam outras alternativas, também estão fora da partida. O primeiro por ter sido inscrito pelo Fluminense em fases anteriores e o outro por ter contraído uma virose.

Na zaga, a expectativa é que Durval reassuma a condição de titular. O experiente zagueiro perdeu espaço nos últimos jogos com o fim do rodízio promovido por Vanderlei Luxemburgo. A partida, inclusive, será importante para o ídolo rubro-negro tentar mostrar que deve estar entre os 11, visto que o sistema defensivo leonino vem sofrendo bastante.

Outro desfalque é do meia Wesley, que não poderá jogar o restante da competição porque foi inscrito pelo São Paulo. Na vaga dele, a disputa está entre Anselmo e Thallyson, com uma leve vantagem para o primeiro, por estar jogando nas últimas partidas. Enquanto Anselmo daria mais pegada a equipe, Thallyson tem a característica de sair mais para o jogo.

O provável time, que deve continuar no 442 em losango, deve ser composto por: Magrão; Samuel Xavier, Ronaldo Alves, Durval e Mena; Patrick, Anselmo, Rithely e Diego Souza; Rogério e André.

Lista de relacionados Sport

Goleiros:

Magrão

Agenor

Laterais:

Samuel Xavier

Mena

Raul Prata

Sander

Zagueiros:

Durval

Ronaldo Alves

Igor

Volantes / meias:

Anselmo

Patrick

Rithely

Thallyson

Diego Souza

Thomás

Atacantes:

Lenis

Rogério

André