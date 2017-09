Com Raul Prata e Wesley no time titular, Sport encerra preparação em Recife

Contra a Ponte Preta, Raul atuou os 90 minutos e deu uma assistência para o gol de André (Foto: Williams Aguiar/Sport Club do Recife)

Após vencer a Ponte Preta por 3 a 1, na quarta-feira (13) pela Sul Americana, Sport volta as atenções ao Brasileirão, onde enfrenta o Flamengo no próximo domingo (17), no Estádio Luso Brasileiro, pela 24ª rodada.

Nos treinamentos realizados nesta sexta-feira (15), o treinador Vanderlei Luxemburgo manteve a base do time que triunfou na última partida. A única mudança, obrigatoriamente, será a saída do meia Diego Souza, que está suspenso e dará lugar ao volante Wesley. O zagueiro Henriquez também cumprirá suspensão e Everton Felipe segue de fora para tratar de uma lesão no ligamento cruzado do joelho esquerdo.

No último trabalho em Recife, o time formado para as atividades foi composto por Magrão; Raul Prata, Ronaldo Alves, Durval e Sander; Rithely, Patrick, Lenis, Wesley e Mena; André.

Samuel Xavier continuará no banco de reservas e Raul Prata será novamente titular. Apesar da oportunidade, o lateral afirmou que ainda não está consolidado no time e pretende conseguir sequência para ganhar ritmo. "Não sei (se sou titular definitivo). Próximo jogo eu vou jogar como titular, foi definido no treino. Acho que é mais uma oportunidade. É pegar essa sequência para ir ajudando a equipe e pegar ritmo de jogo. Cada vez fica melhor quando você pega ritmo de jogo", disse o jogador.

Sem o camisa 87 e com Wesley, o comandante rubro-negro deve escolher o esquema com três volantes e manter a forte marcação no lado esquerdo, com Sander e Mena mais avançado. Com isso, Prata admite que as características da equipe devem mudar. "São características diferentes. O Diego é mais um segundo atacante. Wesley é mais um segundo volante. Muda um pouco por causa dessa troca. A equipe jogando bem é o que importa. O treino foi muito bom, o clima também está muito bom. Uma vitória ajuda muito. Está todo mundo contente, feliz. Tenho certeza que vai dar certo", concluiu.