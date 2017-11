Diego Souza dispara contra críticos após vitória: "Covardia o que fazem"

Diego desabafou após vitória (Foto: Divulgação/Sport Club do Recife)

Considerado rebaixado por muitos, o Sport contrariou as expectativas e venceu o Bahia por 1 a 0 com gol de Marquinhos, continuando vivo na disputa contra o rebaixamento na Série A do Campeonato Brasileiro 2017. Com o resultado, o time rubro-negro chegou aos 39 pontos, um a menos que o Vitória, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Nos últimos dias, o elenco do Sport vem sendo criticado pela postura dentro dos jogos em todo o campeonato, sendo acusado muitas vezes de fazer corpo mole para derrubar treinadores. Após a partida, um dos líderes da equipe, o meia Diego Souza desabafou sobre o que é feito com os atletas rubro-negros, além de elogiar a empenho do grupo na partida.

"Hoje era o jogo mais difícil. A gente veio de uma sequência que não conseguia vencer. A equipe foi aguerrida, jogou com segurança. Soube valorizar o 1 a 0. Não precisava fazer dois, três. O 1 a 0 dá os três pontos”, avaliou Diego.

"Tinhamos que fazer o nosso resultado sem pensar no jogo dos outros porque era o jogo mais difícil dessa sequência. A equipe foi aguerrida e soube valorizar o resultado. Temos um grupo de homens, alguns muito jovens, mas que sabem que jogar no Sport tem essa pressão. É covardia o que falam e fazem com o nosso grupo", disparou.

Voltando a vencer depois de nove jogos, o Leão tem pela frente Fluminense e Corinthians, precisando vencer os dois. Para o camisa 87, apesar da dificuldade, o Sport segue vivo na briga pela permanência.

"A gente sabe que vai ser difícil, mas a gente está vivíssimo. A gente vai jogar por nós e por essa torcida, que, mesmo na situação difícil, nos incentivou desde o início. Com essa pressão, se Deus quiser, a gente vai sair dessa situação. É difícil, mas a gente vai sair", finalizou.