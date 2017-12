Com oito jogadores, Sport anuncia primeira lista de dispensas para 2018

Jogadores não agradaram totalmente a diretoria e não vão renovar vínculo para próximo ano (Foto: Williams Aguiar/Sport)

O Sport ainda não confirmou nenhuma contratação, mas já iniciou seu planejamento para 2018. Na tarde desta quinta-feira (14), os primeiros oito jogadores foram dispensados por não terem agradado totalmente a diretoria, uma vez que seus contratos encerram agora ao fim do ano e não serão prolongados.

Nomes como dos atacantes Marquinhos e Osvaldo, que atuaram com maior frequência no Campeonato Brasileiro 2017, encabeçam a lista. Ambos vinham jogando na reta final, com o primeiro sendo titular sob o comando de Daniel Paulista, porém os dirigentes decidiram por não dar continuidade.

Eles se juntam aos zagueiros Néris e Igor Ribeiro que possuem o total de apenas três jogos com a camisa do Leão. Estão fora dos planos dos leoninos também os volantes Wesley e Rodrigo, mais criticados pelos torcedores sempre que estiveram em campo, sem deixar saudade por não renderem o esperado.

Vindo do Fluminense, Osvaldo viveu altos e baixos no Leão durante todo 2017 (Foto: Williams Aguiar/Sport)

Já o zagueiro Jefferson e o meia Bruno Xavier, que vieram para garantir experiência em parceria junto ao Nacional-SP, tiveram poucas chances e não agregaram valor, sendo devolvidos aos paulistas. Por outro lado, os rubro-negros contarão com retorno de alguns jovens de base que estavam emprestados.

Através de publicação no site oficial, os pernambucanos confirmaram o interesse em renovar com atletas que tiveram bom desempenho em 2017. Mesmo sem citar nomes, foi citado que o desfecho está próximo de ser positivo, com nossa reportagem fazendo um balanço das peças com vínculo encerrando esta temporada.

São esses os laterais Raul Prata e Mena, o ídolo Durval e os cabeças de área Anselmo e Patrick, que tiveram rendimento satisfatório durante o Brasileirão. Pertencentes a Cruzeiro e Internacional, respectivamente, Mena e Anselmo, estão com situação mais indefinida por terem que se reapresentar nos respectivos clubes, enquanto os demais precisam de renovação diretamente com o departamento de futebol.