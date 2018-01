Sport mantém escrita ao vencer Atlético Tucumán e garante tetra da Taça Ariano Suassuna

Na tarde deste domingo (14), Sport e Atlético Tucumán se enfrentaram pela quarta edição da Taça Ariano Suassuna. Campeão em todas as outras oportunidades, o time rubro-negro voltou a vencer e se sagrou tetracampeão da competição amistosa. O triunfo da equipe pernambucano foi conquistado após vencer por 2 a 0, com gols de Sander e Thomás.

O time pernambucano agora volta suas atenções para o Campeonato Pernambucano, competição em que estreará na próxima quarta-feira (17), fora de casa, contra o Flamengo de Arcoverde. A partida do estadual abrirá de forma oficial a temporada 2018 para o time pernambucano, que terá várias competições pela frente.

Pelo lado da equipe argentina, o objetivo principal é se recuperar no Campeonato Argentino, já que está apenas na 15ª posição, com 16 pontos. Outro foco está em fazer uma boa Copa Libertadores da América, em que o time só estreara em março, contra o Libertad-PAR.

Sport melhor na primeira etapa

Como já era esperado por estar jogando em casa, o Sport foi para cima do Atlético Tucumán desde o início da partida, marcando a saída de bola do time argentino, característica já implementada por Nelsinho Baptista, novo técnico da equipe. Foi assim que a primeira chance surgiu, quando Anselmo conseguiu roubar a bola perto da área e deixou Rogério na cara do gol, mas o atacante bateu fraco em cima do goleiro.

Com a partida truncada no meio-campo, o time rubro-negro procurava explorar as laterais, com Índio e Rogério, que sempre buscavam fazer os cruzamentos. O primeiro foi feito para Rogério, que deu um voleio por cima do gol. O outro, com André, que recebeu bola de Índio pelo alto e mandou de cabeça, tirando tinta da trave direita do goleiro Batalla.

Pela falta de entrosamento, o Tucumán tinha dificuldades em permanecer com a bola, proporcionando contra-ataques que, por sua vez, não conseguia aproveitar. Isso só mudou quando o Sport saiu rápido e Acosta só conseguiu parar Marlone com falta. De pronto, o meia tocou para Rogério, que encontrou Sander pela esquerda. O lateral entrou na área e poderia tocar para André. Ele preferiu mandar um chute cruzado, que pegou na trave e foi para o fundo da rede, abrindo o placar na Ilha.

A falta de criatividade da equipe argentina era evidenciada pelas poucas chegadas do time ao ataque. As chances criadas vinham através de bolas paradas, principalmente em escanteios cobrados por Barbona. Em um deles, o jogador quase fez gol olímpico, mas Magrão conseguiu pôr a bola para escanteio. Na cobrança seguinte, Rodríguez cabeceou ao lado do gol rubro-negro.

Mudanças fazem ritmo cair

Na volta para o segundo tempo, Nelsinho Baptista optou por não fazer nenhuma mudança no time rubro-negro, que voltou para os 45 minutos restantes com a mesma postura da primeira etapa. Sander, que já tinha se destacado no primeiro tempo, fez cruzamento perigoso. Mesmo sem ninguém do time da casa por perto, Zarate partiu para tirar a bola, mas quase fez gol contra.

Já as mudanças feitas por Ricardo Zielinski surtiram efeito a partir dos 15 minutos de jogo, na maioria delas com o meia Hechalar, que deu outra dinâmica ao time argentino. Foi ele o responsável pela primeira chance, quando escorou para Affonso sozinho perder o gol. Um minuto depois, o meia cruzou novamente para o centroavante, mas Affonso mandou ao lado de Magrão.

Vendo que o time pouco conseguia produzir, o técnico rubro-negro procurou rodar o elenco fazendo algumas substituições para ganhar novo fôlego no jogo. Apesar disso, o pouco entrosamento dificultava as chegadas no ataque, que eram raras. Com isso, o Tucumán crescia na partida, assumindo o domínio da partida, mesmo sem ter chances efetivas que preocupassem o goleiro do Sport.

A partida caiu de rendimento conforme o tempo ia passando, já que os dois times sentiram bastante a parte física, além da falta de entrosamento, problemas comuns no início do ano. Lenis até tentou, mas esbarrou no goleiro Batalla, mas foi Thomás que deu números finais a partida, marcando um belo gol, após driblar dois jogadores do time argentino e bater cruzado no cantinho, aos 46 do segundo tempo.