Após deixar Adidas, Sport oficializa Under Armour como fornecedora de uniformes por cinco anos

Dirigentes rubro-negros comemoram acordo firmado com mais nova patrocinadora (Foto: Mateus Schuler/VAVEL Brasil)

A parceria de três anos do Sport com a Adidas encerrou oficialmente e a confirmação da Under Armour na tarde desta segunda-feira (22). A oficialização veio através de um evento na sede social do clube, com os dirigentes rubro-negros confirmando a empresa estadunidense como mais nova fornecedora de uniformes, firmando o vínculo - inicial - por cinco temporadas.

Com isso, o Leão receberá R$ 12 milhões anualmente, dobrando assim valores pagos pelos alemães, que estavam desde 2014. A equipe está, agora, ao lado de Fluminense e São Paulo entre os brasileiros tendo a marca em todas as modalidades. Chefe de marketing do patrocinador, Thaiany Assad celebra a parceria.

"O Sport Club do Recife é um dos clubes mais vitoriosos do Nordeste, com uma das torcidas mais engajadas do Brasil. Os valores e atitudes, como garra, paixão e dedicação incansável buscando o mais alto nível da performance esportiva, são os mesmos que mais inspiram a Under Armour", declarou Assad, sendo completada pelo presidente Arnaldo Barros.

Último padrão lançado pela Adidas - que estava desde 2014 - foi a versão grená (Foto: Williams Aguiar/Sport)

"A parceria firmada entre Sport e Under Armour para o fornecimento é vitoriosa desde o início. Junta de um lado a tradição e força do maior clube do Norte e Nordeste, e de outro o empreendedorismo de uma empresa jovem, que mesmo assim conquistou o cenário internacional e se posiciona entre as maiores", afirmou o mandatário, que cita ainda a qualidade do material.

"O Sport pode contar, sim, com um material de qualidade que é usada uma tecnologia de ponta e designer arrojado. Por razões comerciais, o valor não será divulgado de início, mas os conselheiros e sócios terão acesso no futuro próximo. É o maior contrato feito pelo Sport até hoje, só posso adiantar isso", encerrou Arnaldo.