Fluminense anuncia Under Armour como nova fornecedora de material esportivo

(Foto: Diego Luz/VAVEL Brasil)

Após meses de buscas e negociações, o Fluminense confirmou sua nova fornecedora de material esportivo. Trata-se da norte-americana Under Armour, que confeccionará os uniformes do Tricolor pelas próximas três temporadas. O anúncio foi feito na manhã desta segunda-feira (20), no Salão Nobre das Laranjeiras, em coletiva convocada pelo próprio clube para divulgar detalhes da parceria.

"Essa parceira já começa vencedora. Foram meses de negociação para estabelecer relação entre esses dois gigantes. Viemos formalizar acordo de três anos. Tenho certeza que o torcedor do Fluminense estava esperando essa resposta. Temos um novo fornecedor de material esportivo e ele é um gigante no mundo", declarou o presidente Pedro Abad.

Negociação era uma das prioridades da gestão de Pedro Abad quando assumiu a presidência do clube. O Fluminense irá apresentar os novos uniformes 1 e 2 no dia 21 de julho, no aniversário do clube. Até lá, o clube seguirá utilizando os materiais da DryWorld. O Tricolor Paulista é o único representante da marca no Brasil. Já no exterior, também é fornecedora de clubes como Tottenham, Aston Villa, Southampton e Colo-Colo.

Antes disso, há vários processos como desenhar as camisas, aprovar no Conselho Deliberativo e confeccionar as peças. Além da Under Armour, o Fluminense também conversou com, pelo menos, outras três outras marcas: Nike, Kappa, e Umbro. Topper e Penalty também fizeram propostas, mas como o clube queria assinar um contrato curto, estas duas foram descartadas.

O Fluminense vive um drama na questão de material esportivo desde a saída de Adidas - parceiro do clube por quase 10 anos. A busca por um novo fornecedor se iniciou após os descumprimentos da DryWorld no que tange a falta de pagamentos. A empresa canadense também pecou nas distribuições dos uniformes, tanto para as lojas quanto para o uso do clube. Prova disso é que, até hoje, a base e os esportes olímpicos vestem a Adidas, cujo contrato havia sido rescindido no fim de 2015.

Sobre a Under Armour

Fundada em 1996, a Under Armour é uma empresa de roupas e equipamentos esportivos com sede nos Estados Unidos. Desembarcou no Brasil no início de 2015, quando firmou contrato com o São Paulo. Além do Tricolor Paulista, a marca também veste times como o Tottenham, da Inglaterra, o Colo Colo, do Chile, e o Cruz Azul, do México. Em outros esportes, a empresa tem como principais atletas Michael Phelps, da natação, Stephen Curry, da NBA, George Saint-Pierre, lenda do UFC, Andy Murray, número 1 do mundo no tênis e Tom Brady, do futebol americano.

(Foto: Divulgação)

A crise entre Fluminense e DryWorld

A DryWorld, fundada em 2010 e com raízes no rúgbi, viu no futebol a grande oportunidade de expandir sua marca. Começou no Brasil, ao fechar contratos com Atlético-MG, Fluminense e Goiás, e depois migrou para a Inglaterra, com Watford e Queens Parks Rangers. Entretanto, a empresa não conseguiu atender a alta demanda e se afundou na crise. Com isso, vieram as faltas de pagamentos e as falhas na entrega do material esportivo.

Insatisfeitos, os clubes começaram a se desvincular da empresa. No início desse ano, Atlético-MG e Goiás assinaram com a Topper. Na Inglaterra, QPR anunciou a Errea, enquanto o Watford firmou acordo com a Adidas. Atualmente, a DryWorld patrocina apenas um clube no mundo - o Delhi Dynamos, da Índia.

Já o Fluminense busca os seus direitos no contrato com a DryWorld junto a justiça do Canadá. A empresa deve mais de R$ 15 milhões ao clube. A notificação de rescisão já foi feita, mas o distrato ainda precisa ser assinado. O clube também revindica indenização por danos morais e de imagem.

"Constituímos um advogado no Canadá, de um escritório enorme e de muito renome no país, para cuidar da nossa defesa e da busca pela defesa no contrato que não foi cumprido. Não gosto de adiantar a estratégia jurídica, mas esperamos recuperar o que nos é devido. A Dryworld já foi notificada da nossa intenção de rescindir", disse Abad