Eurico Miranda promete Luís Fabiano diante Flamengo: "Vai ser a estrela do jogo"

(Foto: Marcelo Sádio/Vasco da Gama)

Com o anuncio da chegada de Luís Fabiano ao Vasco, os torcedores se perguntavam se o atacante iria enfrentar o Flamengo, pela semifinal do Campeonato Carioca. Não existe mais essa dúvida, o Fabuloso vem a campo contra o Rubro-negro, palavras do próprio presidente do clube, Eurico Miranda, que ainda afirmou que o novo contratado será 'a estrela do jogo'.

"Ainda acho que vamos poder ter o jogo. Sou capaz de estrear o Luis Fabiano, que aí vai dar mais (torcida). Tendo jogo normal, com duas torcidas, a grande estrela vai ser o Luis Fabiano. – afirmou o dirigente, que, depois, em conversa com os jornalistas, confirmou a presença do Fabuloso", confirmou o mandatário.

Embora, o atacante venha a campo, o preparador físico de Luís Fabiano havia projetado sua estreia somente em três semanas, mas, como Eurico o quer na decisão do próximo domingo (25), acatou a ordem, mas lembrou que o Fabuloso foi prejudicado por estar treinando em um local com estrutura precária, na China.

a partida pela semifinal não tem um lugar marcado ainda, Eurico Miranda também comentou a respeito. Segundo o dirigente, isso é um problema da federação.

"A federação que resolva. Há opção de jogar fora do estado. Deve-se encontrar um local um local que possa receber o jogo. Tudo isso pode ser ajeitado. Voo fretado que não prejudique, acomodações não vejo problema maior. Não pode querer fazer jogo na Bahia, por exemplo, porque é impossível. Mas lugar existe. Em Brasília, que eu saiba, o governo não dá garantia de policiamento. Não pode ser, já está vetado. A proposta que tem é de jogar em Manaus. Não tem Carnaval. Mas tem que ser analisado", frisou.

O presidente vascaíno ainda respondeu o comentário de Paolo Guerrero, que afirmou que o Flamengo 'sempre será favorito contra o Vasco'. Eurico foi curto, apenas disse que o peruano ainda não ganhou do Gigante da Colina.

"Ele jogou seis vezes e não ganhou uma", rebateu.