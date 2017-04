Vasco x Flu de 1943: O jogo de apenas 45 minutos

Arte VAVEL Brasil

Na noite deste sábado (22), Vasco e Fluminense protagonizam mais um embate. Desta vez, a partida é válida pela semifinal do Campeonato Carioca. Nos últimos anos, as equipes protagonizam duelos embebidos de rivalidade. Dentro e fora de campo. No entanto, engana-se quem pensa que tal rivalidade é advinda de causas do século XXI. Em 1943, Vasco e Fluminense realizaram um jogo de apenas um tempo. Isso porque, após sofrer três gols, a equipe Cruz-Maltina sentiu-se prejudicada pela arbitragem do confronto e não voltou ao vestiário. Após 74 anos, a partida ainda é lembrada no clube de São Januário. E, a VAVEL Brasil relembra o "jogo de 45 minutos".



Até a década de 40, o Vasco era mencionado pela imprensa como "o time da camisa preta". Isso porque a primeira camisa de futebol usada pelo Vasco era toda preta, com gola e punhos brancos, e a cruz de malta no peito. No entanto, no Campeonato Carioca de 1943, a equipe Cruz-Maltina estreou a, agora tradicional, camisa preta com faixa diagonal branca. Desta maneira, o uniforme do futebol ficava idêntico àquele que sempre foi utilizado pelas guarnições de remo vascaínas.



A estreia do novo uniforme vascaíno aconteceu diante do Fluminense, no dia 13 de junho de 1943. O Vasco, formado com Roberto; Figliola e Sampaio; Alfredo II, Rodrigo e Argemiro; Djalma, Ademir, Isaías, Nino e Chico estreava no campeonato.



Na primeira etapa da partida, o Flu já vencia o Vasco por 3 a 0, e a equipe vascaína já jogava com um jogador a menos. No entanto, antes do início do segundo tempo, a diretoria do clube decidiu não permitir que seus jogadores disputassem o restante da partida. Isso porque, segundo reportagens da época, a equipe de São Januário foi prejudicada pelo árbitro da partida que vinha aplicando um rigor incomum nos jogadores vascaínos.



A rivalidade entre Flu e Vasco não é exclusividade do século XXI. As equipes se enfrentam novamente neste sábado (22), às 19 horas, no Maracanã, pela semifinal do Campeonato Carioca, para, quem sabe, realizar mais uma partida que entrará para a história do futebol estadual.