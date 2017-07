Milton Mendes afirma em coletiva que Thalles será o substituto de Fabuloso no confronto contra o Coritiba

foto: Paulo Fernandes / Vasco da Gama

Embalado após vitória em casa sobre o Atlético GO, o Vasco da Gama se prepara para enfrentar o Coritiba, na Vila Capanema. O comandante Milton Mendes não poderá contar com o seu principal goleador, Luis Fabiano, que está suspenso devido ao terceiro cartão amarelo, tomado na última partida. O substituto do fabuloso, será o atacante Thalles, bastante elogiado pelo treinador.

"O Thalles joga sim. Vamos manter a característica. Até para não me contradizer. Nossa estrutura de jogo agora é essa, assim fomos mais felizes. Com um homem de área da qualidade do Thalles espero a bola aérea, pivô, pressão no adversário", declara Milton.

Atacante Thalles em treinamento nesta manhã foto: Divulgação / Vasco da Gama

O técnico do Gigante da Colina opinou também sobre a questão da partida ocorrer na Vila Capanema e não no Couto Pereira (Estádio do Coxa).

"Hoje o gramado da Vila Capanema está bom. É uma ligeira desvantagem para o Coritiba, mas eles terão seus torcedores, que são fanáticos e pensam que vão encher o estádio", afirmou.

Perguntado também sobre a mais nova e polêmica contratação do lateral esquerdo Ramon, de 31 anos, o comandante analisou: "O Ramon nos foi apresentado semanas atrás. Nos debruçamos no assunto, e concluímos que era um jogador que supria a carência de um segundo lateral. Já que o Alan voltou para o sub-20. Nos aprofundamos sobre ele, vimos que tem muita qualidade, jogou muitos jogos na Turquia. Ofensivo e se posiciona bem na linha de 4. Acho que o que ele falou anteriormente não tem problema."

"Hoje em dia ele é mais maduro, está completamente diferente de anos atrás. Estamos felizes com a chegada dele. Todos erram. Admitiu que errou'', acrescentou o técnico, se referindo a polêmica de 2012 entre o lateral e o clube.

O Almirante deve vir a campo com, Martin Sílva, Gilberto, Breno, Paulão, Jean, Douglas, Mateus Vital, Yago Pikachu, Nenê e Thalles

O time ocupa atualmente a sexts colocação do Campeonato Brasileiro, e vai à Curitiba no domingo (2) para defender a sua permanência no G-6 (zona de classificação para a Libertadores), contra a equipe do Coxa.