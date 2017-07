Artilheiro da noite, Paulinho diz ser fã de Fred e agradece confiança de Milton Mendes

Fotos: Carlos Gregório Jr/Vasco.com.br.

17 anos. Essa é a idade do garoto que vêm dando alegrias ao torcedor vascaíno. Paulinho, nascido em 2001, afirmou ser fã do Fred, atacante do Atlético-MG, adversário da noite de ontem. O jovem atacante foi o protagonista não só da equipe cruzmaltina, mas sim do jogo, ao marcar dois gols e dar a vitória ao seu time. O jogador fez questão de ir pedir a camisa para o veterano do Galo.

"Eu via os jogos dele no Lyon, no Fluminense, em qualquer time. Hoje tive oportunidade de jogar contra ele. Fico mais feliz ainda por fazer gols e dar vitória ao Vasco. Trabalho muito para ter momentos como esse. Fiquei muito feliz por ter meu nome gritado hoje." disse Paulinho após a partida.

Além de ser o primeiro jogo como titular na equipe profissional, foram os primeiros gols também, estabelecendo uma marca histórica, sendo o primeiro jogador nascido depois do ano 2000 marcar um gol no Brasileirão. Ele já acumula 2 gols e 3 assistências em três partidas disputadas pelo Vasco.

"O pessoal do clube já tinha me avisado que se eu fizesse gol seria o mais jovem. Fico feliz e muito emocionado por isso. O Milton vinha acompanhando a gente no sub-20, dando confiança, fazendo treino. Fomos pegando confiança nos treinos. Agora é continuar trabalhando para ter momentos como esse aí, para ter mais oportunidades como titular e ajudar o Vasco a fazer uma bela campanha.", completou.

Perguntado sobre seu posicionamento no campo durante a partida, Paulinho disse ter preferência de jogar aberto pelos lados, especialmente pelo lado esquerdo do ataque, que, segundo ele, é a sua função preferida. Ele começou o jogo atuando pela direita, mas logo inverteu e foi para esquerda, onde fez os dois gols.

"Gosto de jogar aberto, com liberdade no campo, podendo me movimentar nas costas dos volantes, dos zagueiros. Tive a oportunidade de meter o primeiro gol saindo nas costas do zagueiro, no segundo em um belo contra-ataque, o Guilherme tocou, pude cortar e acertar um belo chute.", finalizou a jovem promessa do Vasco.

Com a vitória, o Vasco chegou a 23 pontos, na oitava colocação do Campeonato Brasileiro. O próximo desafio da equipe é na próxima segunda-feira, contra o Atlético-PR, em Volta Redonda.