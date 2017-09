Zé Ricardo lamenta gol irregular em derrota do Vasco: "Percebi na hora"

(Foto: Paulo Fernandes/Vasco.com.br)

Empate tirado das "mãos". Corinthians e Vasco da Gama duelaram pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro nesse domingo (17), na Arena Corinthians, em São Paulo. O jogo que se encaminhava para um empate, tanto por conta do forte sistema defensivo do Vasco construído pelo técnico Zé Ricardo quanto pelo baixo rendimento e pelas chances perdidas pelo lado corintiano. O técnico cruzmaltino contou sobre o panorama e da partida primeira derrota no comando da equipe da colina histórica e exaltou a dedicação dos jogadores dentro de campo.

"Tivemos um primeiro tempo que só não foi melhor porque a gente, tecnicamente, poderia ter rendido um pouco melhor mas fizemos um grande jogo. No segundo tempo, com a inversão do Jadson de lado, criou um pouquinho de dificuldade pra gente no meio, depois a gente trocou novamente, adiantou o Escudero pra jogar ao lado do Nenê, já que tinha muito espaço ali por dentro, a gente já deu outra equilibrada", disse.

"A equipe do Corinthians é uma equipe muito forte, falei isso na sexta-feira, na coletiva pré-jogo, eu acho que dentro das circunstâncias, no momento das equipes, o resultado, em si, poderia até acontecer. Mas a gente fica chateado com a forma que foi, mas entendendo que a gente fez uma grande partida. Enalteço muito a dedicação dos nossos atletas, brigamos até o final, poderíamos e deveríamos até sair com um melhor resultado daqui. O fato é que foi um grande jogo, e quem acompanhou a partida, dever ter tido esse mesmo sentimento que eu tive", complementou o treinador.

(Foto: Paulo Fernandes/Vasco.com.br)

Na coletiva depois do jogo, Zé Ricardo saberia que teria que falar sobre o polêmico lance que aconteceu aos 28 minutos do segundo tempo, quando o atacante do Corinthians, Jô, colocou o braço para marcar o gol da partida, após cruzamento de Marquinhos Gabriel. O comandante disse que sabia que o gol tinha sido irregular e relembrou um jogo da Serie A italiana em que foi usado o recurso do vídeo e, em poucos segundos, o lance foi resolvido. Mesmo com o lance irregular, Zé Ricardo não tira nenhum mérito do Corinthians, o qual credita como campeão brasileiro deste ano.

"Esse é o fato do jogo. Corinthians poderia até ter vencido a gente por um a zero com outros lances do jogo que também criou, como a gente criou lance também. Mas o fato é que o gol foi irregular. Engraçado que hoje de manhã eu vendo o Campeonato Italiano, Udinese e Milan. Com dez minutos de jogo, a Udinese abriu um a zero, gol do atacante Kevin Lasagna. E em 30 segundos o lance foi resolvido. Os jogadores do Milan pediram ao árbitro que sinalizou o vídeo e, em 30 segundos, sem nenhum tipo de polêmica, apesar de ter 30 cm de distância a frente, o gol foi anulado. E a gente conta aqui com árbitro de linha, bandeira, e a gente acaba sofrendo o gol", explicou.

"Eu percebi que o gol tinha sido irregular antes de qualquer tipo de comentário porque a reação do bandeira de não correr para o meio, me chamou atenção, e é muito normal o bandeira correr. Mas enfim, o Elmo foi andando pro meio, me pareceu que não quis escutar. Já é o segundo jogo que o Elmo trabalha no Corinthians, nesse Campeonato. O Corinthians, por coincidência, quero deixar bem claro, não venceu nenhum dos dois jogos, eu não sei também se está pressionado por isso. O fato é que a gente acabou perdendo o jogo por lance irregular, sem tirar nenhum tipo de mérito da vitória do Corinthians que é uma grande equipe, como eu deixei bem claro na sexta-feira, ela vai ser a campeã brasileira de 2017, mas o fato entristece a gente porque fizemos uma grande partida e poderíamos ter saído daqui com um resultado melhor", concluiu o treinador.

Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco enfrenta o Sport na Ilha do Retiro, no Recife/PE, às 20 horas da próxima segunda-feira (25). O jogo é de fundamental importância para as duas equipes. Aos vascaínos, a vitória pode levar o time ao oitavo lugar, mas pode colocar também no 14º posto na tabela de classificação.