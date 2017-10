Zé Ricardo celebra vitória com volta da torcida: “Fantástico estar do lado deles novamente”

Foto: Paulo Fernandes/Vasco.com.br

Em jogo não muito bom tecnicamente, o Vasco chegou a segunda vitória seguida, e com o triunfo sobre o Botafogo, um dos postulantes a vaga direta para a Libertadores do próximo ano, o elenco reacendeu as esperanças dos vascaínos de conseguir classificação para a competição mais importante do continente.

Após o apito derradeiro da partida, o treinador da equipe, Zé Ricardo, concedeu entrevista coletiva na sala de imprensa do Maracanã. Dentre os assuntos abordados, o comandante fez questão de elogiar o comprometimento do volante Wellington, despistou sobre Luís Fabiano e jogou parte do mérito do triunfo para a torcida, presente em número expressivo no estádio.

“Conheço ele (Wellington) desde a geração do sub-20. Peço apoio da torcida porque ele está muito comprometido, tem muito a render. O Luís, não sei se joga. Não treinou hoje com o grupo que não veio para o clássico. Fará uma avaliação melhor na segunda”, e concluiu, agradecendo a presença do público: ”e sobre a torcida, foi fantástico estar do lado deles novamente. Tomara que esta sinergia continue”.

Zé também destacou o comprometimento da equipe que, segundo ele, esteve mobilizada desde o momento da preleção, ainda no hotel que serviu como concentração para o elenco na véspera do clássico, além de também pincelar sobre a inspiração que o trabalho feito por Jair Ventura, à frente do rival de hoje, vem sendo importante para sua atuação diante do Vasco da Gama.

“A equipe do Botafogo é muito aguerrida, mobilizada, serviu de exemplo para nós porque, nessa época, no ano passado, eles começaram uma história muito bonita. Serviu de inspiração e mostra todo o nosso respeito ao adversário”.

O comandante também não deixou de entrar em uma das polêmicas do clássico: a lambreta dada pelo jovem atacante Paulo Vitor. No lance, quase na bandeira de escanteio do lado esquerdo de ataque do Vasco, o garoto tentou aplicar um bonito drible, que resultou num princípio de confusão envolvendo ele, Bruno Silva e Joel Carli, ambos do Botafogo, que acreditaram ter havido desrespeito do jovem atleta na jogada.

“Vejo que fez o lance buscando a área, não pata trás. Não é desrespeitoso, mas vale a pena bater um papo com ele sobre isso”, concluiu o diplomático treinador.

O Vasco da Gama volta a campo na próxima quarta-feira (18), às 19h30 (de Brasília), quando enfrenta o lanterna do Brasileirão, o Atlético-GO, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia. Uma nova vitória aproxima ainda mais a equipe do objetivo de buscar uma vaga entre os classificados para a Libertadores da América para a temporada 2018.