Jogo Vasco da Gama x São Paulo AO VIVO hoje pelo Campeonato Brasileiro 2017 (0-0)

ÁRBITRO: Leandro Pedro Vuaden, auxiliado por Jose Eduardo Calza e Mauricio Coelho Silva Penna. O trio é do Rio Grande do Sul.

São Paulo não perde para o Vasco a cinco anos, última derrota do tricolor Paulista foi em 2012 pelo campeonato Brasileiro por 1 a 0 no Morumbi. No primeiro turno, São Paulo venceu por 1 a 0 com gol do argentino Lucas Pratto.

Divulgação: Twitter Oficial São Paulo Futebol Clube

Jogando como visitante tricolor tem a 19° campanha do campeonato, foram 16 jogos com três vitórias, dois empates e 11 derrotas

Desfalque do tricolor: Wellington Nem, Morato, Bruno e Éder Militão (Machucado) e Cueva (seleção do Peru).

Provável São Paulo (4-5-1): Sidão; Araruna, Rodrigo Caio, Arboleda e Edimar; Jucilei; Petros, Hernanes, Marcos Guilherme e Shaylon ; Lucas Pratto

Ainda sonhando com Libertadores, tricolor está a seis ponto do G7. Mas lembrando que o G7 pode virar G9, caso Grêmio ganhe a Libertadores e o Flamengo ganhe a Sul-americana. Uma vitória amanhã é fundamental

Tricolor Paulita vive seu melhor momento na temporada, equipe do técnico Dorival Junior não perde a quatro jogos. Na última rodada jogando em casa tricolor empatou 2 a 2 com a Chapecoense depois de estar perdendo por 2 a 0.

Jogando como mandante vasco disputou 16 jogos no campeonato, com sete vitórias, cinco empates e quatro derrotas

Desfalques do Vasco: Martin Silva (Seleção Uruguaia); Luis Fabiano e Ramon (Machucado); Breno (força de contrato); Wellington e Jomar (Suspenso)

Provável Vasco (4-5-1): Gabriel, Madson, Rafael Marques, Paulão e Henrique; Jean, Gilberto, Pikachu, Nenê e Paulinho; Andrés Rios.

Dentro de campo equipe vive seu melhor momento na temporada, são nove jogos sem perde. Na última partida jogando fora de casa equipe conseguiu uma excelente vitoria por 2 a 1 contra o Santos e continua na briga por uma vaga na Libertadores.

Fora de campo cruzmaltino vive dias conturbado, nesta quarta feira (8) Eurico Miranda ganhou mas não levou. As eleições para presidente do clube vai ser decidida pela justiça depois da oposição alegar fraude na votação.

Vasco está de volta a São Januário depois de seis jogos de punição imposta pelo STJD pela confusão dos torcedores no clássico contra o Flamengo pela 12° rodada, além de alguns mandos de jogos no Maracanã por causa da eleição do clube.

Boa tarde galera que esta ligada na Vavel Brasil, daqui a pouco vamos acompanhar a partida entre Vasco da Gama x São Paulo ao vivo pela 34° rodada do campeonato Brasileiro. Jogo acontece neste domingo (11) ás 17h00 (de Brasília) em São Januário no Rio de Janeiro