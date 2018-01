Em sua primeira pré-temporada com o Vasco, atacante Paulinho se diz motivado para 2018

Foto: Paulo Fernandes/Vasco

Principal nome da nova geração de talentos do Vasco o atacante Paulinho de apenas 17 anos falou ao site oficial do clube sobre a expectativa de disputar sua primeira Libertadores. O jogador ainda comentou sobre todo o processo até a chegada na equipe profissional.

Quando questionado sobre a Libertadores o atleta comentou: "Estou motivado. É minha primeira pré-temporada e a impressão que estou tendo é a melhor possível. O grupo está bastante focado nesse início de ano, pois sabe que ele já começa com decisões. Teremos daqui a pouco a estreia no Carioca e uma partida importante pela Libertadores. Estamos encarando o período de preparação com muita seriedade. É preciso fazer um trabalho forte durante ela para ter um bom ano."

Paulinho ainda falou sobre a família, principal responsável por sua carreira de jogador: "Desde pequeno sempre tive o apoio dos meus pais. A minha base familiar é muito boa. Todos sempre conversaram comigo dizendo a importância de se ter uma boa cabeça para entrar em campo. Preciso pensar apenas em jogar o meu futebol. Hoje me sinto tranquilo e preparado para agarrar as oportunidades que aparecerem. Quero ter uma boa sequência na minha carreira e vou dar o melhor possível para atingir os meus objetivos."

Com a camisa do cruzmaltino na temporada passada Paulinho balançou as redes três vezes em 18 jogos e chamou atenção da torcida por ter um futebol ofensivo. O jovem de 17 anos já era destaque no sub20 da equipe e demonstra personalidade mesmo com a pouca idade.

O Vasco estreia no Campeonato Carioca no dia 18 quando receberá o Bangu em São Januário. A partida ocorrerá às 19h30. O principal objetivo do clube, no entanto, está no final do mês na partida contra o Universidad Concepción na primeira fase da Copa Libertadores da América.