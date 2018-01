Com contrato renovado, Evander projeta 2018: "Quero me firmar como titular e conquistar títulos"

Evander em treino no CT de Vargem Grande (Foto: Paulo Fernandes/Vasco da Gama)

O Vasco segue dando continuidade a valorização dos jogadores da base, em sua fábrica de craques. Em São Januário desde 2007 e com passagens por todas as categorias de base da Seleção Brasileira, o cruzmaltino acertou a renovação do meio-campo Evander. O jovem ampliou o vínculo com o Vasco da Gama até a temporada de 2021.



Evander falou sobre a renovação contratual com o Vasco. "Estou muito contente com a renovação de contrato com o clube do meu coração. Agradeço muito a Deus, a minha família e a todos que me apoiaram até aqui. O Vasco significa tudo para mim, já nasci amando esse clube, que abriu as portas e me acolheu. O que posso garantir é que continuarei dando o meu máximo para representar bem o clube e realizar o sonho de conquistar grandes coisas com essa camisa - declarou o garoto", disse.

Para o jovem de 19 anos, a temporada 2017 representou um novo começo na equipe profissional do Vasco. No início do ano, começou como titular, no entanto, perdeu espaço e só voltou a ser usado novamente com a chegada do técnico Zé Ricardo.

Foto: Paulo Fernandes/Vasco

"Avalio 2017 como um grande ano para mim, principalmente por seu desfecho. Terminei a temporada bem, como titular, consegui dar a volta por cima. Estava meio desacreditado até o meio do ano, não vinha recebendo oportunidades, mas quando elas começaram a aparecer, eu consegui aproveitar e mostrar quem realmente eu sou. Espero que o ano de 2018 seja ainda melhor. Quero me firmar como titular e conquistar títulos", afirmou o meia.

Participante de uma base rechiada de títulos importantes, Evander quer repetir toda essa fase no profissional. O garoto não esconde de ninguém a ansiedade pelo início da Conmebol Libertadores. Disputá-la sempre foi um dos objetivos do jovem, que nasceu justamente em 1998, ano do centenário Cruzmaltino e que o clube venceu pela última vez o principal torneio do continente.



"É muito gratificante para mim ter nascido num ano tão importante para a história do Vasco. Todo mundo no clube sempre brincou com a nossa geração, dizendo que a gente nasceu para ser campeão. Acabou que a nossa trajetória na base foi repleta de títulos. Nosso objetivo agora é repetir isso no profissional. E nada melhor que fazer história na Libertadores. Vamos dar o nosso máximo para tornar esse campeonato inesquecível", finalizou Evander.