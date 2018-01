Motivado, meia Andrey projeta um 2018 vencedor para o Vasco

Fonte: Paulo Fernandes/Vasco.com.br

Uma das apostas da base do Vasco para a temporada de 2018, o meio-campista Andrey, de 19 anos, falou sobre suas expectativas para o clube cruzmaltino neste ano e também sobre o início dos treinos, realizados no CT de Vargem Grande.

Fonte: Paulo Fernandes/ Vasco.com.br

Perguntado sobre o início do Carioca, no dia 18 deste mês, o atleta respondeu: "A expectativa para o primeiro jogo da temporada é a melhor possível. Estamos fazendo um excelente trabalho aqui no CT Vargem Grande, todos muito empenhados. Queremos uma boa atuação contra o Bangu para mostrar para a nossa torcida a cara do time para este ano, que está muito comprometido em garantir os melhores resultados possíveis para o Vasco."

Em relação aos treinos organizados pelo técnico Zé Ricardo, o jovem jogador caracterizou como táticos, bastante intensos, muito importantes e ainda ressaltou: "Todos os trabalhos estão sendo muito produtivos. O grupo está muito focado, todos atendendo bem aos pedidos do professor Zé Ricardo. Estamos trabalhando para pegar a melhor forma para estrear bem no Campeonato Carioca e, na sequência, na Libertadores."

Fonte: Paulo Fernandes/ Vasco.com.br

Fazendo parte do elenco principal desde 2016, porém com poucas oportunidades, Andrey visa um espaço no time titular neste ano, destacando a importância de um comprometimento dentro e fora de campo: "Estamos sempre querendo mostrar o nosso trabalho para ele, visando uma oportunidade de entrar em campo e fazer o nosso melhor, seja no Carioca ou na Libertadores. É importante que ele veja muita dedicação e comprometimento da nossa parte."

O Vasco estreia pelo Campeonato Carioca no dia 18 de janeiro, às 19h30 contra o Bangu, em São Januário. No dia 31 deste mês, o Vasco já começa a sua participação pela Copa Libertadores da América, contra o Universidad Concepción, no Chile.