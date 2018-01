Reforços na defesa: Vasco oficializa chegadas de lateral Rafael Galhardo e zagueiro Erazo

Rafael Galhardo e Erazo já treinam com a delegação do Vasco na pré-temporada (Foto: Divulgação/Vasco)

O Vasco confirmou, no início da tarde deste domingo (14), as contratações do lateral-direito Rafael Galhardo e do zagueiro Erazo. O primeiro ainda não teve seu tempo de vínculo com o Cruzmaltino divulgado, mas o segundo chega por empréstimo junto ao Atlético-MG até o fim do ano.

Durante a semana, Rafael Galhardo e Erazo estiveram em Vargem Grande, no Rio de Janeiro, onde o Vasco faz sua pré-temporada, para a realização dos exames médicos, antes da assinatura dos respectivos contratos. Galhardo já estava no Rio, mas o zagueiro veio dos Estados Unidos, onde estava com o Atlético-MG para a disputa da Flórida Cup.

Rafael Galhardo, de 26 anos, foi revelado pelo arquirrival Flamengo em 2009. Depois atuou pelo Santos, Bahia e Grêmio. Teve também uma rápida passagem pelo Anderlecht, da Bélgica, para depois retornar ao Brasil, desta vez defendendo as cores do Atlético-PR.

Em julho do ano passado, Galhardo acertou com o Cruzeiro. O jogador chegou à Toca da Raposa II se recuperando de uma cirurgia no joelho. Sendo assim, jogou apenas duas partidas pela equipe celeste logo em seguida sofreu problemas na coxa. Desta forma, a diretoria celeste optou por não renovar o contrato do jogador, que expirou no fim de 2017.

No Atlético-MG desde 2016, Erazo, de 29 anos, fez 46 jogos pelo time mineiro. Na última temporada, o zagueiro sofreu com as lesões e entrou em apenas três partidas. Com a saída de Anderson Martins, o equatoriano deve formar dupla com Breno.

Erazo já atuou pelo rival do Gigante da Colina, o Flamengo. Além disso, passou pelo Grêmio. Fora do país, o colombiano defendeu o El Nacional e o Barcelona de Guayaquil. O zagueiro também defendeu a seleção do Equador na Copa do Mundo de 2014.