Ex-Cruzeiro e Internacional, Fabrício já treina em São Januário e deve ser anunciado pelo Vasco

Foto: Lucas Uebel/Getty Images

O Vasco da Gama deve anunciar muito em breve a sua mais nova contratação, o lateral esquerdo Fabrício, de 31 anos, que já faz exames físicos no CT de Vargem Grande, onde todo o elenco faz a pré-temporada.

O atleta disputou boa parte do Campeonato Brasileiro defendendo as cores do Atlético-PR. Além do furacão o jogador também teve um breve empréstimo ao Palmeiras, visto que o mesmo pertence ao Cruzeiro desde 2016.

Fabrício será útil ao Gigante da Colina pela sua polivalência, o mesmo pode também atuar no meio-campo. Além disso o atleta tem a difícil missão de substituir o lateral Ramon, titular da posição , que só voltará aos gramados em abril. Os meninos Alan Cardoso e Henrique também brigarão por essa posição.

Infelizmente Fabrício é mais conhecido por um ato praticado em 2015 do que mesmo pelo seu futebol. O jogador ainda quando atuava pelo Internacional se irritou com vaias vindas da torcida durante uma partida e praticou gestos obscenos em direção a mesma, logo em seguida o lateral tomou cartão vermelho e dias depois foi dispensado do clube Gaúcho.