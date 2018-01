Campeonato Carioca 2018: tudo que você precisa saber sobre Vasco x Bangu

Foto: Paulo Fernandes/Vasco

No confronto que abre a primeira disputa no Campeonato Carioca 2018, o Vasco recebe o Bangu, no Estádio São Januário, buscando vencer para iniciar a temporada com o pé direito. Cabofriense, Flamengo, Nova Iguaçu e Volta Redonda completam o Grupo B ao lado das duas equipes.

O que vale?

Campeonato Carioca no ano de 2018, a sua 113ª edição, e o Alvinegro tenta novamente o título, alcançado pela última vez em 2016. Na história da competição, o Vasco da Gama levantou a taça em 24 oportunidades, tendo sido cinco vezes invicto.

Do outro lado, o Bangu foi campeão Carioca duas vezes, sendo em 1933 e 1966 - neste ano, o clube decidiu a final contra o Flamengo e venceu por 3 a 0, no Maracanã e concretizou o título-.

Escalações prováveis

Elenco do Vasco em treino no CT de Vargem Grande (Foto: Paulo Fernandes/Vasco da Gama)

Vasco: Martín Silva; Yago Pikachu, Ricardo Graça, Luiz Gustavo e

Henrique; Wellington, Evander, Wagner, Nenê e Paulinho; Andrés Ríos.

Reforços: Até o momento, o Vasco já contratou o lateral-direito Rafael Galhardo, os zagueiros Erazo e Luis Gustavo, o lateral-esquerdo Fabrício, o volante Desábato, o meia Thiago Galhardo, e os atacantes Rildo e Riascos.

Foto: Emerson Pereira/Bangu

Reforços: Neste ano, visando reforçar o setor defensivo o Bangu contratou Michel Pereira, Dalton e Oliveira. Além disso, anunciou também a contratação do meia-campista Everton Sena e Ramon que busca espaço no profissional após promoção na base.

Arbitragem

Para o jogo entre Vasco da Gama e Bangu em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro 2018, divulgada pela Ferj.

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Thiafo Henrique Neto Corrêa Farinha

Quarto Árbitro: Carlos Henrique Alves de Lima Filho

Assistentes adicionais: João Batista de Arruda e Pathrice Wallace Correa Maia