De volta, Anderson Silva comemora nova oportunidade para disputar título no UFC

Sinta a energia do som de DMX (Foto: Getty Images)

Quando tocar “Ain’t no Sunshine” no Brooklyn, o mundo inteiro sentirá que o hype é real. A respiração ficará mais ofegante, o coração baterá mais rápido e mais apertado no peito. O porquê todo mundo sabe. Anderson “The Spider” Silva pisará novamente no octógono para mais uma luta pelo UFC. Não faz tanto tempo de sua última apresentação, em julho passado encarou o campeão meio-pesado Daniel Cormier. E foi com menos de uma semana de preparação, já que Jon Jones caiu no antidoping na semana do confronto com DC no UFC 200 e foi retirado do card.

Mesmo com uma preparação mínima, Spider obrigou Cormier a se poupar de correr maiores riscos na luta. O campeão dos meio-pesados partiu para uma estratégia típica de wrestler com quedas e ground and pound ao estar diante de um exímio trocador como Anderson. O ex-campeão dos médios assustou DC em alguns momentos, mas a estratégia de segurança e a melhor preparação deram a Cormier a vitória por decisão unânime.

Sobre sua volta à ativa, o Spider quer passar longe do assunto aposentadoria. O ex-campeão peso-médio, hoje com 41 anos, se vê lutando até os 48.

“Eu penso em honrar meu contrato com o UFC sim. Nós temos muitas lutas para fazer ainda e, com o apoio do UFC e da minha família, eu quero continuar lutando, talvez por mais sete anos”, comentou Anderson, em conferência por telefone antes do UFC 208.

Com relação ao próximo combate, apesar do elogio a seu oponente, Anderson admite que está em busca de enfrentar Conor McGregor. “A luta com o [Derek] Brunson é boa para minha história no UFC. É um grande desafio, como tudo em minha vida. A luta com o Conor seria histórica para o UFC e eu o respeito muito, ele mudou tudo no esporte. Não quero desrespeitá-lo, apenas me desafiar. Respeito ele, mas acho que é o grande show, a grande luta para o resto da minha vida”, afirmou.

Anderson não vence oficialmente desde 2012 no Brasil, quando bateu Stephan Bonnar, no UFC 153. Desde então, perdeu duas vezes para Chris Weidman (na primeira delas o cinturão foi para as mãos do All-American), foi derrotado por Michael Bisping e por Daniel Cormier. Nesse meio tempo, ficou afastado por um caso de doping, em 2015, em meio ao combate com Nick Diaz, originalmente vencido por Anderson, mas transformado em No Contest (sem resultado).

A vida não tem sido fácil para Anderson nos últimos quatro anos. (Foto: Getty Images)

Mesmo fora das disputas de título desde 2013, Anderson Silva é uma lenda viva do UFC. Por isso, o Ultimate poderá se dar ao luxo de presenteá-lo com uma passagem direto a uma disputa de cinturão. Você já leu na VAVEL Brasil que o campeão dos médios Michael Bisping considera a ideia de encarar Anderson em seu próximo compromisso.

O combate entre os dois, em fevereiro do ano passado em Londres, rendeu discussões entre os fãs. Anderson já chegou a pedir uma revanche com Bisping. O inglês estará disponível para retornar em maio, após realizar uma cirurgia no joelho. E quer luta rentável. Se juntarmos dois mais dois, um combate com Anderson seria ideal para os planos de Bisping.

Spider também comentou sobre o que pensa caso haja uma possível disputa de cinturão se vencer Brunson. Ele vê seu nome especulado, mas seus planos a curto prazo são outros. "Meu primeiro plano é voltar pra casa e ver minha esposa e filhos. Voltar para a escola de ator e esperar meu próximo desafio”, disse.

Com contrato longo em vigência, nada separa Anderson Silva de recuperar definitivamente a forma e elevar aos céus novamente o hype que gira em torno de sua persona quando atua nos octógonos. O maior exemplo é o de Randy Couture, que - mesmo após chegar a casa dos 40 anos - conseguiu conquistar o cinturão meio-pesado e reconquistou a coroa nos pesos-pesados tempos depois.

Anderson Silva é uma lenda do esporte e sempre terá espaço para voltar a ser campeão. (Foto:Getty Images)

O MMA mudou, a idade chegou. Mas nunca duvidem de alguém como Anderson Silva, alguém que é referência no esporte e que será, em breve, um integrante do Hall da Fama do UFC.