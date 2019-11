Em cerimônia na França, ACO revela competidores para a edição 2014 das 24 horas de Le Mans

Os 56 carros que irão disputar a edição 82 das 24 horas de Le Mans, foram apresentados hoje (13), nas dependências do circuito na França. Serão 28 LMP e 28 GTE, divididos nas 4 classes tradicionais (LMP1, LMP2, GTE-PRO e GTE-AM), mais a “Garage 56, destinado a modelos revolucionários e com tendências de sustentabilidade, e que neste ano será ocupada pelo Nissan Zeod RC, uma versão “atualizada” do Delta Wing.

Na classe LMP1, praticamente os mesmos inscritos no mundial de endurance estarão presentes, além a adição do Audi #3. As demais equipes, Porsche e Toyota não irão alinhar um terceiro carro, como era esperado. A prova marca a volta da Porsche, ausente da classe principal desde a vitória em 1998 com o 911 GT1. O Brasileiro Lucas de Grassi compete no Audi #1 ao lado de Tom Kristensen e Loic Duval. Na subclasse LMP1-L destinado a modelos sem a obrigatoriedade de sistemas de recuperação de energia, a Lotus apresenta o T129 equipado com motor AER e a Rebellion Racing que lança o Rebellion One, modelos construído em parceria com a equipe Oreca e equipado com motor Toyota.

Já na LMP2 17, dois a menos do que no ano passado. A OAK Racing que cogitou competir na classe LMP1 com um novo modelo alinha, um Morgan e um Ligier JSP2, já que o construtor firmou parceria com o tradicional fabricante Francês. A Alpine, também alinha 2 A450, bem como Millennium Racing e SMP com seus Oreca 03. Sébastien Loeb Racing também marca presença com seu Oreca. Desses 17 carros, 14 são alimentados por motores Nissan.

A classe GTE-PRO, aonde se concentram equipes oficiais, ou com forte apoio das montadoras, 12 carros estarão na disputa. Ferrari, Corvette, Aston Martin, Porsche e Viper serão os modelos vistos na grande clássica. Bruno Senna está confirmado no Aston Martin #97. A corrida também marca a estreia da nova versão do Corvette, a C7.R que fez sua primeira corrida no começo de Janeiro em Daytona. Contrariando rumores a Porsche vai alinhar dois 911 RSR em conjunto com o programa LMP1.

Entre as equipes amadoras da classe GTE-AM, 16 carros vão lutar pela vitória. A Aston Martin, vem como a AF Corse irão alinhar 3 carros cada, bem como a participação da Dempsey Racing do piloto-ator Patrick Dempsey, que volta a Sarthe depois e uma ótima corrida em 2013, quando terminou em 4º na classe. A Craft Racing, que competiu na Asian LMS, estreia com seu Aston Martin Vantage GTE, bem como a Team SOFREV-ASP com Ferrari F458. Incritos para as 24 horas de Le Mans 2014

Os inscritos para o mundial de endurance também foram revelados durante a cerimônia. Serão 31 carros, que irão disputar 7 provas, mais Le Mans. Desde que o campeonato foi relançado em 2012, o número de carros na classe principal a LMP1 (9), supera os da classe P2 (7). As equipes são as mesmas que disputam as 24 horas, menos o Audi #3 presente apenas na grande clássica.

As equipes inscritas na classe LMP2, em toda sua totalidade utilizam motores Nissan. A Strakka Racing volta a classe depois de 2 temporadas na P1, com o novo Dome S103. É o único protótipo fechado. A equipe Muscle Milk, campeão da ALMS em 2013, e que tinha um convite direto para a prova, cancelou sua participação, devido aos custos do campeonato americano o Tudor Sporcar Championship e a recente mudança dos fornecedores de pneus. Até o ano passado todos os protótipos da classe LMP2 nos EUA utilizavam pneus Michellin, neste ano o fornecedor oficial é a Continental.

Na classe GTE-PRO, as equipes de fábrica prometem uma boa disputa mesmo com o controverto ajuste de desempenho o BoP. Serão 7 carros, dois Aston Martin Vantage, dois Porsche 911, pela própria Porsche, e três Ferrari. Duas pela AF Corse e uma pela RAM Racing que estreia no mundial. Os “amadores” da GT-AM, irão alinhar 8 carros. A Aston Martin, mantem 2 Vantagem de forma oficial. Os vencedores de 2013 a 8Star Motorsport voltar com sua Ferrari F458. Incritos para o mundial de Endurance 2014

A European Le Mans Series também teve suas equipes divulgadas. Depois de um 2013 com provas reduzidas e grids pequenos, a série europeia surpreende alinhando 42, em5 etapas, que começam em Silverstone entre os dias 18 e 19 de Abril. Na classe LMP2 13 carros são esperados. As boas surpresas a participação da Sebastien Loeb Racing com seu Oreca 03, Caterham Racing como equipe oficial, utilizando o Zytek Z11SN, e a Larbre Competition que desistiu do mundial, aonde competia com Corvette. A equipe além de disputar o ELMS com um Morgan-Judd, também vai disputar o Porsche Cup France.

Já na GTE, uma expressiva quantidade de carros. Dos 13 modelos inscritos, 8 são Ferrari F458. A SMP Racing estreia na classe, bem como a Gulf Racing Uk com um Aston Martin e um Porsche,

Na GTC o maior plantel do grid com 16 modelos. A equipe ART Grand Prix estreia com dois McLaren GT3, inéditos no campeonato. A AF Corse é a equipe com maior número de carros, 6 ao todo. A Sebastien Loeb também aparece na classe com Audi R8 LMS. Inscritos para o European Le Mans Series 2014