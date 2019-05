Ecclestone deixa futuro do GP de Monza em aberto

Bernie Ecclestone, chefe da FOM (Formula One Management) e da Fórmula 1, admitiu que o futuro do circuito de Monza no calendário da categoria ainda é incerto. A lendária pista italiana tem contrato para receber corridas até 2016, mas parece que a renovação anda difícil.

Ecclestone anda muito exigente com as renovações de contratos com vários circuitos, principalmente no que se diz respeito a pagamentos. Foi por causa desse tipo de situação, por exemplo, que o Grande Prêmio da Alemanha saiu do calendário desse ano e talvez sequer retorne também no ano que vem.

A saída de Monza do calendário da Fórmula 1 depois de 2016 seria, de fato, o “começo do fim” da categoria. Circuitos tradicionais que vivem lotados estão a dar seus lugares para países de pouca ou nenhuma tradição na categoria, com uma média de público bastante baixa, como aconteceu no último final de semana, no Bahrein.

Caso Monza fique de fora do calendário em 2017, como está sendo especulado, seria a corrida mais antiga da história da Fórmula 1 deixando um grande vazio para os fãs não só da categoria, como também da Ferrari, que lotam o circuito italiano como se fosse um estádio de futebol.

Além do futuro incerto de Monza na Fórmula 1, também foi citado que existem alguns problemas com a chegada do Azerbaijão como sede do GP da Europa para 2016. Também se foi comentado que uma corrida em Losail, no Catar, será improvável.