Bottas confirma bom final de semana e conquista pole para GP da China na Fórmula 1

Mantendo o ótimo início de temporada depois de ter feito a dobradinho nas duas primeiras corridas do ano, a Mercedes conquistou a fila inicial para o GP da China. Valtteri Bottas confirmou sua boa fase no final de semana e cravou sua sétima pole position da carreira e larga em primeiro no milésimo GP da Fórmula 1, com o tempo de 1m31s547. Lewis Hamilton veio logo em seguida, com 0s023 atrás.

Sem ao menos cutucar a equipe alemã, a Ferrari teve que se contentar com a segunda fila. Sebastian Vettel fez 1m31s648 e larga em terceiro, já Charles Leclerc em quarto, após completar a volta no Circuito Internacional de Shangai em 1m31s865.

A RBR ocupou a quinta e sexta colocações no grid de largada, com Max Verstappen e Pierre Gasly, que conseguiu sua melhor posição na temporada até agora. Daniel Ricciardo e Nico Hulkenberg, da Renault, largam na quarta fila. Kevin Magnussen e Romain Grosjean, da Haas, na quinta fila.

Com isso, as dez primeiras posição ficaram com cinco equipes e todos os pilotos largam ao lado seus parceiros.

Bottas, na entrevista pós-qualifying, confirmou que a semana na China está sendo boa para ele, porém também contou que não conseguiu fazer a volta perfeita.

"Até agora tem sido um bom fim de semana. A volta da pole foi boa, mas não como eu queria. Por sorte, boa o bastante para a pole. O carro está muito bom."

Hamilton, companheiro do finlandês, reconheceu a superioridade do amigo.

"Valtteri tem sido magnífico todo o fim de semana... Tinha mais tempo sobrando, mas vou tentar ir em busca disso amanhã!"

Mesmo sem brigar pela pole em nenhum momento, Vettel avaliou a participação da Ferrari como boa.

"Acho que tivemos uma boa sessão. Talvez tivéssemos mais para tirar do carro. Eu já fiquei feliz apenas de completar a última volta, já que estávamos apertados com o tempo".

Eliminados no Q1:

16º Lance Stroll (Racing Point)

17º George Russell (Williams)

18º Robert Kubica (Williams)

19º Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

20º Alexander Albon (STR)

Eliminados no Q2:

11º Daniil Kvyat (STR)

12º Sergio Pérez (Racing Point)

13º Kimi Raikkonen (Alfa Romeo)

14º Carlos Sainz (McLaren)

15º Lando Norris (McLaren)

O GP da China, marcado por ser o milésimo da história da Fórmula 1, tem a largada marcada para às 3h de domingo (14). Não perca nenhum momento na madrugada acompanhando nosso tempo real da corrida no Circuito Internacional de Shangai.