Fórmula 1: confira os horários do GP de Mônaco para este fim de semana

A Formula 1 chega à sua corrida mais icônica da temporada: o GP de Mônaco. Desta vez, a corrida no principado deve ter muitas homenagens ao tricampeão da categoria, Niki Lauda, que faleceu na última terça feira (21), devido a complicações de um transplante de pulmão.



Para o fim de semana em si, todos estão de olho no desempenho da atual líder - e com sobras - do Campeonato de Construtores, a Mercedes, além da briga dos dois pilotos da Flechas de Prata pela liderança do Mundial de Pilotos, Hamilton e Bottas. O pentacampeão inglês lidera com 112 pontos, seguido de perto pelo finlandês, com 105.



A Ferrari também estará sob os holofotes. Até aqui, o desempenho nos treinos de pré-temporada não foram correspondidos, com a equipe conquistando apenas 121 pontos, impressionantes 97 a menos que a líder Mercedes. Para piorar a situação, a scuderia italiana não ocupa nem a terceira posição no campeonato de pilotos, já que o holandês Max Verstappen da Red Bull tem 66 pontos, dois a mais que o alemão Sebastian Vettel.



Horários



Você poderá acompanhar a transmissão volta a volta aqui, pela VAVEL Brasil. Na TV, a corrida será transmitida pela Globo, enquanto os treinos e a qualificação serão transmitidas pelo canal SporTV 2.



Quinta-feira (23) - 1º treino livre - 6h (Horário de Brasília).

Quinta-feira (23) - 2º treino livre - 10h (Horário de Brasília).

Sábado (25) - 3º treino livre - 7h (Horário de Brasília).

Sábado (25) - Qualificação - 10h (Horário de Brasília).

Domingo (26) - Corrida - 10h (Horário de Brasília).