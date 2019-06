FP1 e FP2: Mercedes domina, Hamilton é investigado e McLaren surpreende

A Mercedes vem dominando os treinos livres do GP da França. No primeiro treino, que ocorreu às 6h (Horário de Brasília), o atual campeão e líder da temporada, Lewis Hamilton, ficou à frente de seu companheiro de equipe, Valtteri Bottas, por apenas 0,069s. Leclerc conseguiu um terceiro lugar, 0,373 atrás de Hamilton, enquanto Vettel ficou apenas em quinto, com mais de um segundo de distância. Quem também fez um ótimo FP1 foi a McLaren, que conseguiu colocar seus dois carros no top 8, com Norris em sétimo, seguido de Sainz.

Haas começa mal o final de semana

A decepção no FP1 ficou por conta da equipe americana Haas, que colocou seus carros em 15º e último, com Magnussen e Grosjean, respectivamente. O francês teve um problema de vazamento de água e não conseguiu completar um grande número de voltas.





FP2



Mercedes x Ferrari

A Mercedes voltou a liderar na segunda sessão de treinos, mas desta vez com os pilotos em ordem invertida. Bottas cravou a melhor volta do final de semana, com 1m30s937, ficando 0,424 à frente de Hamilton. Desta vez a Ferraris conseguiram ficar juntas, em terceiro e quarto, com Leclerc novamente batendo seu companheiro de equipe, Vettel. A diferença entre os dois foi de menos de 0,100s.

McLaren x RedBull

Como se não bastasse a ótima primeira sessão de treinos livres, a McLaren continuou pisando fundo e conquistou ainda melhores colocações, ameaçando a RedBull: Norris ficou à frente de Verstappen, em quinto, enquanto Sainz bateu Gasly, em sétimo.

Haas e o fraco desempenho

A pista, de fato, não parece favorecer os carros da Haas. De certa forma, o FP2 foi melhor que o FP1 para a equipe americana, mas novamente a classificação final do treino mostrou um desempenho pra lá de fraco: Grosjean figurou novamente entre os últimos, em 17º, enquanto Magnussen ficou com um tímido 10º lugar.

Hamilton pode ser punido

O centro das atenções no FP2 foi Hamilton. Enquanto a Ferrari tenta anular a decisão da FIA de punir Vettel no GP do Canadá, o Inglês cometeu o mesmo erro no FP2 na França. Ao errar e sair da pista, voltou de forma perigosa e quase causou um acidente com Verstappen. O incidente será analisado e uma punição não é descartada.

Bottas beats Hamilton to top spot in second practice by almost half-a-second



And those McLarens were looking 👌#F1 #FrenchGP pic.twitter.com/tvI1owbSj4 — Formula 1 (@F1) June 21, 2019

O terceiro treino livre acontece no sábado (22), às 7h (Horário de Brasília). O qualify acontece três horas depois, às 10h, enquanto a corrida está marcada para domingo (23), às 10h10 (Horário de Brasília, e você acompanha volta a volta das duas sessões aqui, pela VAVEL Brasil.