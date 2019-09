Ferrari vive melhor momento após recesso da F1

Após um começo duvidoso na Fórmula 1, muito se questionava como seria o desempenho da Ferrari para essa temporada, mas com o passar das corridas foi mostrando-se que a equipe Italiana corrigiu os seus erros e vem dando a volta por cima nessa segunda parte da temporada após a parada das férias.

Tudo começou quando o Piloto Charles Leclerc fez a pole no Bahrein o monegasco tinha tudo para vencer e conquistar sua primeira vitória mais uma falha no motor lhe impossibilitou e viu Lewis Hamilton passar e ganhar a corrida. No final, acabou a corrida em terceiro, a outra má sorte aconteceu no GP Do Canadá, o alemão Sebastian Vettel largou na frente, mas um toque de Hamilton em cima do seu carro fez com que os planos do alemão de vencer fosse atrapalhado pelo inglês a atitude do pentacampeão mundial foi vista por muitos como antidesportiva já que ele empurrou propositalmente o carro de Vettel para fora da pista, no final das contas nenhuma punição e mais um triunfo para a Mercedes na temporada.

O GP da Áustria foi a prova de que a vitória viria desta vez com mais uma pole de Leclerc. Desta vez, Max Verstappen atrapalhou os planos da Ferrari, ultrapassando o monegasco faltando duas voltas para o final. O retorno das férias está provando que a Ferrari merece está aonde sempre deveria estar que é brigando por títulos e almejando colocações maiores, começando com a vitória de Leclerc na Bélgica que teve direito a uma homenagem ao piloto da Fórmula 2 Anthoine Hubert que morreu num acidente durante a corrida que aconteceu no sábado a festa foi comemorada sem nenhum clima já que o piloto francês acabou morrendo.

A recuperação do Vettel tem que ser debatida, pois após um ano sem vitórias o tetracampeão mundial voltou a sentir o gosto do primeiro lugar no GP de Singapura que foi realizado no último domingo (22). Nesta corrida, ele foi beneficiado pois o seu companheiro Leclerc tinha tudo para voltar na frente, contudo a Ferrari inverteu os papeis e acabou chamando o alemão mais cedo para os boxes possibilitando com que Vettel voltasse na frente.

Agora será a vez do GP da Rússia, neste sábado (29) em Sochi, onde mais uma vez o circuito não favorece a Ferrari mais quem vem de três vitórias consecutivas e tem um peso enorme na categoria tem tudo para dominar e vem forte para o restante da temporada para atingir mais pontos e salvar um ano que não bem para equipe Italiana.