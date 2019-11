GP do Brasil vem aí, e Lewis Hamilton tem boas lembranças de Interlagos

Neste fim de semana a capital de São Paulo recebe mais um Grande Prêmio de Fórmula 1, que acontece no Autódromo de Interlagos, entre quinta-feira (14) e domingo (17). Com o campeonato decidido e o título já nas mãos de Lewis Hamilton, o inglês tem boas lembranças da prova.

O GP do Brasil do ano passado mostrou que mesmo com o campeonato tendo sido decidido antes os pilotos ainda buscaram seu espaço na corrida e brigaram até o fim. A corrida em 2018 ficou marcada pelo toque do carro de Esteban Ocon na Red Bull de Max Verstappen, próximo à curva "S do Senna", e que, consequentemente, tirou o piloto holandês da disputa da prova e acabou caindo nas mãos de Hamilton.

Mais uma vez o Brasil não tem representante neste ano. O último brasileiro a estar no grid foi Felipe Massa, que também foi o último piloto nacional a vencer no asfalto de Interlagos, isso em 2008. Naquela oportunidade, o brasileiro disputava o título mundial com o mesmo Lewis Hamilton, mas na penúltima curva o inglês ultrapassou o alemão Timo Glock e garantiu seu primeiro de seis títulos mundiais.

O Grande Prêmio do Brasil promete e as equipes estão dispostas a dar tudo de si neste fim de semana emocionante que será disputada em Interlagos. E você acompanha todas as informações do penúltimo GP da temporada aqui, na VAVEL Brasil.