Com segundo lugar no México, Da Costa segue na luta pelo topo da Fórmula E

Antonio Félix Da Costa, da equipe DS Techeetah, começou em nono no E-Prix da Cidade do México e terminou em segundo lugar, o que marca seu segundo pódio consecutivo após o obtido em janeiro em Santiago, Chile.

"Temos algo a melhorar na qualificação, mas estamos muito felizes", disse Da Costa, que parabenizou toda a equipe por fazer um ótimo trabalho na Cidade do México.

Questionado sobre seu relacionamento com Jean-Eric Vergne, seu companheiro de equipe, após uma polêmica no Chile, o português disse: "Depois de Santiago nós conversamos e está tudo bem. Somos dois tigres que queremos vencer e isso é normal."

Da Costa comentou que eles são uma equipe e que ambos fizeram uma grande corrida juntos no E Prix da Cidade do México.

Depois de quatro corridas, Da Costa é o terceiro no campeonato com 38 pontos, nove unidades atrás do líder, Mitch Evans, vencedor neste sábado no Autódromo Hermanos Rodríguez.

"Quero vencer este campeonato. Estou aqui para vencer. Não sei se será este ou o próximo, mas estou aqui para vencê-lo", disse o piloto do DS Techeetah sobre seu objetivo principal.

O E-Prix da Cidade do México marcou o fim do período latino-americano de Fórmula E após a visita de janeiro a Santiago, no Chile. A temporada continuará no dia 29 de fevereiro em Marrakesh, Marrocos.