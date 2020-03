Organização do GP do Bahrein confirma fim de semana de portões fechados ao público

Logo após interromper a venda de ingressos, o comitê organizador do GP do Bahrein de Fórmula 1 anunciou que a corrida seguirá de acordo com o cronograma inicial, entre os dias 20 e 22 de março, no entanto com portões fechados para o público. A decisão foi divulgada na manhã deste domingo (8) e visa evitar a propagação do Covid-19, o "Novo Coronavírus".

Até agora, Bahrein tem 85 casos confirmados da doença, porém o Irã, país próximo ao Bahrein, já tem 5.828 pessoas infectadas, sendo um dos mais atingidos além da China.

A temporada 2020 do Mundial de F1 já começa no próximo final de semana, entre os dias 13 e 15 de março, no GP da Austrália, que já tem 76 casos confirmados de Covid-19.

No comunicado oficial, o comitê organizador da prova relata: “Em consulta com nossos parceiros internacionais e com o Ministério da Saúde do Reino, o Bahrein tomou a decisão de realizar o GP deste ano como evento exclusivo para participantes. Como nação anfitriã da F1, o bem-estar dos fãs e dos espectadores da corrida é uma responsabilidade tremenda. Levando em conta a contínua expansão do Covid-19 a nível mundial, convocar um evento esportivo importante, aberto ao público e que permita a milhares de viajantes estrangeiros e fãs locais a interagir em estreita proximidade, não seria o correto neste momento”.

O Novo Coronavírus segue causando impactos repentinos na F1. Inicialmente marcado para dia 19 de abril, o GP da China foi adiado e ainda não há nova data agendada para a prova de Xangai. Em contraponto, o GP do Vietnã, que pela primeira vez aparece no calendário da categoria, está confirmado para 5 de abril.