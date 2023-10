Fórmula E atualiza calendário da próxima temporada e anuncia eprix na China e Índia

A Fórmula E anunciou nesta quinta-feira (19) a inclusão da China e da Índia no calendário da 10ª temporada do Mundial de carros elétricos. Com isso, a categoria será a única a sediar eventos durante 2024 nos três maiores países do mundo em população: China, Índia e EUA*.

Xangai e Hyderabad foram confirmadas como cidades-sede da 10ª Temporada do Campeonato Mundial ABB FIA Fórmula E, após aprovação na reunião do Conselho Mundial de Automobilismo da FIA.

A Fórmula E correrá pela primeira vez em Xangai, no Circuito Internacional de Xangai, com duas corridas no final de semana de 25 e 26 de maio. A prova marcará o retorno da categoria ao país onde realizou o primeiro eprix de sua história, em Pequim, em 13 de setembro de 2014, com Sanya e Hong Kong também sediando um total de sete corridas na China até o momento, a mais recente em março de 2019.

Hyderabad receberá a Fórmula E pela segunda vez na história, no dia 10 de fevereiro de 2024, com o apoio do governo de Telangana e do ministro K. T. Rama Rao. A cidade estreou no mundial de carros elétricos este ano, com lotação máxima (31.000 pessoas) em fevereiro deste ano. O evento proporcionou um aumento de quase 84 milhões de dólares à economia de Hyderabad**.

“Sem dúvida, nosso calendário da 10ª temporada é o mais atraente até agora para pilotos, equipes, fãs e telespectadores de todo o mundo. Estamos levando a Fórmula E para Xangai pela primeira vez e temos a honra de retornar à Índia graças ao apoio do governo de Telangana e do ministro K. T. Rama Rao. A combinação de circuitos de rua, que está no DNA da Fórmula E, e pistas de corrida, permitirá aos pilotos testar ainda mais as capacidades do GEN3 após uma primeira temporada que superou todas as expectativas com ultrapassagens de três dígitos na maioria das etapas", declarou Alberto Longo, cofundador e diretor do campeonato da Fórmula E.

A Fórmula E já fez história com o calendário da 10ª Temporada quando Tóquio foi confirmada para sediar uma corrida no dia 30 de março. Será a primeira vez que uma corrida de um campeonato mundial de automobilismo será realizada nas ruas do coração da icônica capital japonesa.

O E-Prix de São Paulo, que marcou a estreia da Fórmula E no Brasil na 9ª temporada, está confirmado para o próximo ano, no dia 16 de março, com os GEN3 acelerando pelo Sambódromo do Anhembi, na capital paulista.

“A Fórmula E liderará o automobilismo global na próxima temporada como o único campeonato mundial a correr nos três maiores mercados: China, Índia e EUA. Juntamente com a nossa estreia nas ruas de Tóquio e corridas em outros grandes mercados globais como Brasil, Alemanha, Arábia Saudita e Reino Unido, construímos um calendário que tem o potencial de envolver milhares de milhões de pessoas no futuro emocionante, divertido e eléctrico do automobilismo", explicou Jeff Dodds, CEO da Fórmula E.

Serão feitas mais duas atualizações no calendário da 10ª temporada. O evento planeado para Jacarta no dia 8 de Junho, não será realizado devido as eleições presidenciais indonésias, que são realizadas durante a maior parte do mês de junho. Isso impactaria a logística da realização de uma corrida nas ruas da capital durante este período. A Fórmula E e as autoridades de Jacarta estão avaliando a viabilidade de correr na cidade numa data alternativa.

A segunda atualização é uma provável mudança de local na Itália para as rodadas 7 e 8. Isso segue uma análise feita por especialistas da Fórmula E e da FIA nas corridas da 9ª temporada em Roma, onde o novo carro GEN3 atingiu os limites do circuito estreito e com curvas fechadas no distrito comercial de Roma. A categoria está explorando locais alternativos, incluindo circuitos permanentes, para manter o evento no mercado italiano.

A 10ª temporada da Fórmula E terá início no dia 13 de janeiro na Cidade do México, com o E-Prix sendo realizado no Autódromo Hermanos Rodriguez. Ao todo serão 16 etapas, encerrando o campeonato com a rodada dupla em Londres, dentro do ExCel London. Os teste de pré-temporada serão realizados em Valência, na próxima semana, no Circuito Ricardo Tormo.