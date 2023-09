Fórmula E: De Vries na Mahindra e Daruvala na Maserati são as novidades do grid da 10ª temporada

A Mahindra Racing anunciou nesta quarta-feira (27) a sua nova dupla de pilotos para a 10ª temporada do Campeonato Mundial ABB FIA de Fórmula E. Após ter anunciado o fim do vinculo com o brasileiro Lucas di Grassi, o time indiano confirmou a contratação do suíço Edoardo Mortara, e do holandês Nyck de Vries.

Depois de um campeonato difícil na ultima temporada, onde terminou na 10ª posição no Mundial de Equipes, ficando a frente apenas da sua cliente, ABT Cupra, a Mahindra resolveu ir em busca de uma dupla de pilotos mais forte e que possa ajuda-la no desenvolvimento de seu powertrain.

Para isso, chegou Edoardo Mortara, piloto experiente que durante as temporadas 7 e 8 foi o principal adversário dos pilotos da Mercedes na luta pelo título mundial. O piloto suíço disputou a ultima temporada pela Maserati MSG Racing, e não conseguiu ter um desempenho semelhante aos campeonatos anteriores, não conquistando um pódio sequer depois de uma série de adversidades.

“Estou extremamente entusiasmado por ingressar na Mahindra Racing. É uma equipe que venho observando há vários anos, eles estão na Fórmula E desde o início do campeonato, então há muita experiência aí”, comentou o piloto suíço de 36 anos.

“O que também pude sentir das pessoas aqui é que partilhamos os mesmos valores. Temos um grande projeto pela frente, vejo muita determinação e motivação de todos na equipe, e isso é muito importante”, completou Mortara, que terminou a última temporada na 14ª posição.

Se por um lado a Mahindra abriu mão de um campeão mundial da categoria, chegou um campeão de uma temporada recente: Nyck de Vries, vencedor da 7ª temporada pela Mercedes e que no último ano, foi piloto da equipe Williams na Fórmula 1.

O nome de De Vries foi ventilado em diversas equipes do grid da Fórmula E durante a off season, e agora o piloto holandês está de volta e confiante que poderá elevar o nível da Mahindra na competição.

“É realmente emocionante juntar-me a um grande fabricante de automóvel como a Mahindra e representá-lo na Fórmula E. Estou particularmente entusiasmado com os planos futuros da equipe”, declarou De Vries, retornando ao mundial de carros elétricos.

“A base é forte e a equipe tem todos os atributos para ter sucesso. Acredito que daqui para frente conseguiremos extrair ainda mais o potencial do projeto e da organização - fazer parte desse processo é algo que me atraiu muito”, completou o piloto holandês.

Maserati também fechou sua dupla de pilotos

Além da Mahindra, a Maserati MSG Racing, antiga equipe de Edoardo Mortara, também anunciou sua dupla de pilotos para a próxima temporada da Fórmula E. O indiano Jehan Daruvala, que chegou a participar dos rookie test deste ano pela Mahindra, será o companheiro de equipe do alemão Maximilian Günther, que permanece no time.

Atualmente na Fórmula 2, Daruvala acabou ficando com a vaga que muitos acreditavam que seria do brasileiro Felipe Drugovich, que liderou os dois testes de novatos realizados este ano, em Berlim e Roma, respectivamente.

“A Fórmula E é um campeonato que admiro há muito tempo e, depois de participar de duas sessões de testes, estou muito feliz por ter a oportunidade de ocupar uma vaga titular do grid. Pela minha experiência até agora, o carro GEN3 é completamente único de pilotar, foi uma experiência muito gratificante”, explicou o piloto indiano.

Com esses anúncios, apenas três equipes ainda não anunciaram oficialmente seus pilotos. A TAG Heuer Porsche deve seguir com a dupla do ultimo ano: Pascal Wehrlein e Antonio Félix da Costa. A DS Penske também não deve fazer alterações e seguirá com Jean-Eric Vergne e Stoffel Vandoorne. Já a ABT Cupra ainda tem uma vaga em aberto, enquanto Nico Müller deve permanecer no time para o próximo mundial.

Pilotos e equipes voltam as pistas no próximo mês. Entre os dias 23 e 26 de outubro serão realizados os testes de pré-temporada no Circuito Ricardo Tormo, em Valência, na Espanha. A próxima temporada da Fórmula E terá inicio em janeiro de 2024, na Cidade do México.

Confira abaixo o provável grid da temporada, e quais vagas seguem indefinidas:



Avalanche Andretti – Jake Dennis (GBR) / Norman Nato (FRA)

Envision Racing – Sébastien Buemi (SUI) / Robin Frijns (HOL)

Jaguar TCS Racing – Mitch Evans (NZL) / Nick Cassidy (NZL)

TAG Heuer Porsche – Pascal Wehrlein (ALE) / Antônio Félix da Costa (POR) - não confirmada

DS Penske – Jean-Eric Vergne (FRA) / Stoffel Vandoorne (BEL) - não confirmada

Maserati MSG Racing – Maximilian Guenther (ALE) / Jehan Daruvala (IND)

Nissan – Sacha Fenestraz (FRA) / Oliver Rowland (GBR)

NEOM McLaren – Jake Hughes (GBR) / Sam Bird (GBR)

NIO 333 Racing – Dan Ticktum (GBR) / Sérgio Sette Câmara (BRA)

Mahindra Racing – Nyck de Vries (HOL) / Edoardo Mortara (SUI)

ABT Cupra – Nico Müller (ALE) / indefinido