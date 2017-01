Como preparação para Daytona, Bruno Senna inicia testes nesta sexta

(Foto: MF2)

A temporada 2017 de Bruno Senna será aberta nesta sexta-feira no circuito de Daytona, onde o novo piloto da Extreme Speed Motorsport participará dos três dias de testes coletivos da IMSA, como preparação para as 24 horas de Daytona. Depois de um breve shakedown do carro, conduzido no final do ano passado pela equipe em Sebring, Bruno se juntará aos companheiros – Ed Brown, Brendon Hartley e Johannes van Overbeek – no início dos trabalhos de desenvolvimento do Ligier-Nissan Nismo.

Lista de participates dos testes para as 24 horas de Daytona.

Os treinos se estenderão até domingo e em seguida serão transferidos novamente para Sebring na segunda-feira. Bruno correu com um Ligier-Nissan na campanha do vice-campeonato da divisão LMP2 do Mundial de Endurance em 2016, mas o modelo tem pouco a ver com o usado no FIA WEC. “Começa pelo motor turbo, já que na Europa usamos o aspirado. E o chassi e o kit aerodinâmico também são novos”, explicou.

Bruno disputará o calendário de corridas de longa duração da North American Endurance Championship. As tradicionais 24 Horas de Daytona abrirão o campeonato dia 29 próximo. A segunda etapa, as 12 Horas de Sebring, virá a seguir no dia 18 de março. As 6 Horas de Watkins Glen, dia 2 de julho, e Petit Le Mans, dia 7 de outubro, completarão a longa programação do piloto nesta temporada. No final do ano, ele confirmou a transferência da RGR Sport para a Rebellion Racing, que deixou a LMP1 para buscar o título na LMP2 do Mundial de Endurance. Também prosseguirá com suas atividades de piloto e embaixador da McLaren em eventos de GT.

A participação nos ensaios é obrigatória a todas as equipes inscritas na 53ª edição da prova de resistência mais importante do calendário norte-americano. Cinquenta e cinco carros, divididos entre protótipos e GTs, estarão no traçado situado no litoral norte do estado da Flórida.