Christian Fittipaldi e João Barbosa, satisfeitos com desempenho do Cadillac em Daytona

(Foto: Divulgação)

Foram três dias de muito trabalho no Daytona International Speedway nos preparativos para a 55ª edição das 24 Horas de Daytona, uma das principais corridas de longa duração do mundo e que abre nos dias 28 e 29 a temporada 2017 do IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Tricampeão do Campeonato Norte-americano de Endurance e bicampeão do IMSA, o brasileiro Christian Fittipaldi esteve ao lado dos companheiros João Barbosa e Filipe Albuquerque trabalhando no desenvolvimento do novo #5 Mustang Sampling Cadillac DPi-V.R da equipe Action Express Racing.

De sexta até domingo (dias 6 a 8), os pilotos passaram por quase todas as condições de tempo, já que os treinos começaram com tempo bom, depois choveu e esfriou. Condições ideais para testes com os novos carros. No total, 12 carros testaram pela categoria Protótipos e, no combinado das sete sessões, a diferença entre o primeiro e o último colocado foi de apenas 1s3.

Apesar de algumas dificuldades, já que se trata de um carro totalmente novo, Fittipaldi ficou satisfeito com o desenvolvimento do Cadillac DPi-V.R. O melhor tempo do trio luso-brasileiro no traçado de 5,7 km foi anotado na sétima sessão de testes (1min38s693), o que os colocou em quinto lugar no combinado. A temporada marca a estreia do primeiro protótipo de corridas da Cadillac desde 2002.

“Nós basicamente cumprimos todo o programa de testes previsto, todo o processo para deixar os carros prontos para as 24 Horas de Daytona. Tivemos alguns obstáculos, mas vejo como algo normal no trabalho de desenvolvimento e aprendizagem de um novo carro. E acredito que todos estejam no mesmo barco”, comentou Fittipaldi.

“Mas estamos felizes com o progresso que conseguimos e nos sentimos bem preparados para a corrida. Também estou confiante no que podemos fazer até o final de janeiro para a disputa da prova”, completou o brasileiro, que já venceu as 24 Horas de Daytona duas vezes (2004 e 2014).

Além de Fittipaldi, Barbosa e Albuquerque, a equipe Action Express Racing também estará na disputa da prova com os atuais campeões do IMSA Eric Curran e Dane Cameron, que vão dividir o #31 Whelen Engineering/Team Fox Cadillac DPi-V.R com o britânico Seb Morris. No combinado dos treinos do “Roar before the Rolex 24″, eles terminaram em sexto lugar.

Desde sua formação, em 2010, a equipe Action Express Racing soma 16 vitórias e é tricampeã (2014, 2015 e 2016) do IMSA WeatherTech SportsCar e da Copa Norte-Americana de Endurance. A equipe também venceu as 24 Horas de Daytona em 2010 e 2014, as 12 Horas de Sebring de 2015 e as 10 Horas de Petit Le Mans em 2015.



Os melhores tempos no “Roar before the Rolex 24″ (Top-10 – combinadas as sete sessões):

1 Henrik Hedman / Nicolas Lapierre / Ben Hanley / Loic Duval (DragonSpeed) 1min38s343 Sessão 6

2 Tristan Nunez / Jonathan Bomarito / Spencer Pigot / Ben Devlin (Mazda Motorsports) 1min38s363 Sessão 6

3 Neel Jani / Sebastien Buemi / Nick Heidfeld / Stephane Sarrazin (Rebellion Racing) 1min38s408 Sessão 7

4 Jose Gutierrez / Michael Guasch / Tom Kimber-Smith / RC Enerson (PR1/Mathiasen Motorsports) 1min38s596 Sessão 7

5 Joao Barbosa / Filipe Albuquerque / Christian Fittipaldi (Mustang Sampling Racing) 1min38s693 Sessão 7

6 Dane Cameron / Eric Curran / Michael Conway / Seb Morris (Whelen Engineering Racing) 1min38s902 Sessão 7

7 Marc Goossens / Renger Van Der Zande / Rene Rast (VisitFlorida Racing) 1min38s922 Sessão 6

8 Ricky Taylor / Jordan Taylor / Max Angelelli / Jeff Gordon (Wayne Taylor Racing) 1min38s951 Sessão 7

9 Misha Goikhberg / Chris Miller / Stephen Simpson / Mathias Beche (JDC-Miller Motorsports) 1min39s167 Sessão 7

10 Tom Long / Joel Miller / James Hinchcliffe / Ben Devlin (Mazda Motorsports) 1min39s574 Sessão 4