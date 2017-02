Rafael Câmara busca mais um título na Copa São Paulo de Kart KGV

Rafael Câmara comemora vitória na última etapa da Copa SP de 2016 (Jackson de Souza)

Depois de um início de ano de muito aprendizado e disputas, com provas na Europa pelo WSK, Rafael Câmara volta ao Brasil para lutar por mais um título na Copa São Paulo de Kart KGV. A temporada terá início neste sábado (dia 18) com a 1ª etapa do Torneio de Verão no traçado de 1.040 metros do kartódromo de Interlagos, em São Paulo.

Rafa, que tem três títulos na competição (em 2013 pela categoria Mirim, 2015 pela Cadete e 2016 pela Mini Max), fará sua estreia em uma nova categoria, a Junior Max, novamente defendendo a equipe TR3.

"Estou feliz e muito animado para voltar a correr no Brasil. A experiência na Itália foi muito enriquecedora, mas agora o foco é lutar pelo tetracampeonato da KGV. Vou estrear um kart novo, mas estou bastante otimista. Tenho certeza que a temporada estará muito competitiva, mas vamos trabalhar bastante para começar o ano com o pé direito", comentou o piloto de apenas 11 anos.