Buscando conscientização sobre saúde no trânsito Suzane Carvalho volta ao motociclismo

(Foto: Divulgação)

Uma das maiores campeãs do motociclismo e do automobilismo nacional, Suzane Carvalho volta às pistas neste domingo. Ela corre na abertura do SuperBike Brasil, em Interlagos, na disputa da Copa Honda CBR 500R.

Suzane retorna após um ano de ausência. Aos 53 anos, ela quer mostrar que ainda tem fôlego para encarar os jovens pilotos e contribuir para a segurança no trânsito, principalmente para ajudar os motociclistas a evitarem acidentes, mais comuns e infelizmente muitas vezes fatais.

“Será um desafio disputar com pilotos de todas as idades”, diz Suzane, que passará a competir na categoria PRO. “Até então eu corria na máster, mas agora quero encarar esta competição mais difícil e competitiva.” Suzane leva para a SuperBike a sua experiência. Ela é a única brasileira a vencer competições em duas e quatro rodas, incluindo títulos na Fórmula 3, Turismo e Kart.

É com este conhecimento que ela criou o seu Centro de Treinamento de Pilotos. Além de formar pilotos, ela trabalha na instrução de motoristas de rua, com aulas de direção defensiva. Lições que salvam vidas. “Adoro competir, mas também amo usar tudo o que aprendi nas pistas para ajudar quem dirige e pilota nas ruas, principalmente motociclistas”, afirma.

De acordo com o Movimento Paulista de Segurança no Trânsito, órgão do Governo de São Paulo, nos dois primeiros meses deste ano foram registrados mais de 27 mil acidentes com vítimas no estado. Entre os 824 mortos, a maioria é de motociclistas: 144, o que corresponde a 35% do total. “Apenas na cidade de São Paulo, morre em média um motociclista por dia. É um número alarmante, mas que pode ser reduzido com instruções de segurança e direção defensiva. É o que estou procurando contribuir, além de voltar a fazer o que sempre gostei, que é competir nas pistas”, diz.

Em Interlagos, Suzane corre neste domingo, com o apoio da Moto Remaza. A Copa Honda CBR 500R terá a largada às 10h30, com 10 voltas. “A motivação de voltar a correr é grande, ainda mais na abertura da SuperBike Brasil, que está reerguendo o motociclismo nacional com o Bruno Corano à frente, como piloto e organizador”. Treinos e clínicas de pilotagem começam nesta quinta-feira em Interlagos. No sábado, serão realizados os treinos classificatórios. A entrada é franca nas arquibancadas, com venda de ingressos para acesso aos boxes e paddock.

Outra atração na competição será a volta de Alex Barros, principal nome da história do motociclismo nacional, após 10 anos de ausência.