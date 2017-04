Thiago Camilo marca pole pela Stock Car no VeloPark

(Foto: Fábio Davini/Vicar)

Andreas Mattheis sabe o segredo para fazer um bom carro para a pista do Velopark. O chefe da equipe da Ipiranga Racing possui um histórico vencedor no traçado gaúcho e na tarde deste sábado (22/04), colocou Thiago Camilo no primeiro lugar do grid para a prova de abertura da segunda etapa da Stock Car. Cacá Bueno, da Cimed Racing, vai dividir a primeira fila com Camilo.



Em seu primeiro ano de trabalho com Andreas Mattheis, Thiago Camilo mostra empolgação com os resultados colhidos até o momento. Com o desempenho de hoje, o dono do carro #21 quebrou um jejum que durava três anos sem largar na pole position - a última havia sido em Santa Cruz do Sul, em 2014. "Saí de Goiânia muito animado com a equipe, porque foi período curto de adaptação e apresentamos um bom potencial na primeira corrida. Se não tivesse problema na direção hidráulica teria conquistado dois pódios em Goiânia. O retrospecto das equipes do Andreas Mattheis no Velopark é muito bom e isso deixa o piloto ansioso e empolgado", comentou Camilo, lembrando do histórico de Mattheis, que apresenta cinco vitórias em 11 corridas disputadas. "Falta um pouco de entrosamento ainda com o time e essa lacuna pode ser preenchida aqui. Vejo um potencial grande da equipe para a temporada", concluiu o pole position.



Cacá Bueno foi um dos vencedores da rodada dupla disputada no Velopark no ano passado e ficou animado com o resultado obtido no classificatório, depois de uma certa insatisfação com o desempenho em Goiânia. "Estou muito feliz por nosso time ter evoluído demais de Goiânia para cá. Isso mostra a qualidade de um time bicampeão como a Cimed Racing. Eu tenho que certeza que vamos nos apresentar aqui no Velopark, e nos próximos finais de semana, bem melhor do que fizemos na abertura do ano", diz Cacá, que está na sexta colocação no campeonato desde ano.



O treino classificatório da temporada 2017 é dividido em três sessões. Os 15 melhores na primeira delas avançam para a segunda fase, chamada de Q2. Os seis melhores na segunda etapa disputam a pole na sessão final.



Q1



Divididos em dois grupos, os 30 pilotos da Stock Car foram à pista para definir os 15 que passariam para segunda parte do classificatório. Thiago Camilo foi o mais rápido, seguido por Daniel Serra, Marcos Gomes, Gabriel Casagrande, Lucas Foresti, Cacá Bueno, Átila Abreu, Ricardo Maurício, Max Wilson, Vitor Genz, Ricardo Zonta, Valdeno Brito, Tuka Rocha, Rubens Barrichello e Júlio Campos.



Q2



Os 15 melhores pilotos da primeira parte foram para pista juntos para definir os seis pilotos que disputariam a pole e Daniel Serra foi o mais rápido nesta fase. Marcos Gomes, Max Wilson, Cacá Bueno, Thiago Camilo e Ricardo Maurício.



Q3



Na terceira parte do classificatório, os seis melhores pilotos da fase anterior vão para a pista para uma volta lançada. E no duelo final, Thiago Camilo levou a melhor e cravou a pole da segunda etapa da Stock Car. Cacá Bueno vai dividir a primeira fila com ele, seguido por Ricardo Maurício, Max Wilson, Daniel Serra e Marcos Gomes.



A largada para primeira corrida está prevista para às 13h deste domingo, e da segunda, às 14h10, ambas com transmissão ao vivo pelo SporTV. Confira como ficou o grid de largada.



1) 21 Thiago Camilo - 53s819

2) 0 Cacá Bueno - 53s888

3) 90 Ricardo Maurício - 53s944

4) 65 Max Wilson - 53s988

5) 29 Daniel Serra - 53s990

6) 80 Marcos Gomes - 54s167

7) 77 Valdeno Brito - 53s968

8) 111 Rubens Barrichello - 53s981

9) 10 Ricardo Zonta - 53s986

10) 46 Vitor Genz - 53s994

11) 51 Átila Abreu - 54s020

12) 25 Tuka Rocha - 54s095

13) 12 Lucas Foresti - 54s225

14) 4 Júlio Campos - 54s235

15) 83 Gabriel Casagrande - 54s458

16) 88 Felipe Fraga - 54s247

17) 70 Diego Nunes - 54s277

18) 1 Antonio Pizoznia - 54s293

19) 18 Allam Khodair - 54s314

20) 73 Sergio Jimenez - 54s338

21) 110 Felipe Lapenna - 54s339

22) 8 Rafael Suzuki - 54s365

23) 28 Galid Osman - 54s429

24) 44 Betinho Valério - 54s457

25) 30 Cesar Ramos - 54s461

26) 3 Bia Figueiredo - 54s539

27) 117 Guilherme Salas - 54s551

28) 5 Denis Navarro - 54s633

29) 9 Guga Lima - 54s773

30) 31 Marcio Campos - 54s776

*Resultado sujeito a verificações técnicas e desportivas

Carro muda e surpreende Campos e Pizzonia

Não foi o sábado dos sonhos para a Equipe Prati-Donaduzzi nos treinos classificatórios que definiram o grid da segunda etapa da Stock Car. Sempre entre os mais rápidos dos treinos livres no circuito gaúcho do Velopark, Julio Campos e Antonio Pizzonia não confirmaram a expectativa e partirão respectivamente da 14ª e 18ª posições na abertura da rodada dupla da segunda etapa da temporada. A pole ficou com Thiago Camilo, da Ipiranga-A. Mattheis. A largada da primeira bateria deste domingo está marcada para as 13 horas, enquanto a segunda começará às 14h15, ambas as provas com transmissão ao vivo pelo SporTv.



As dificuldades começaram já na primeira das três tomadas de tempo. Campos conquistou a 15ª e última vaga ao Q2, enquanto o companheiro ficou pelo caminho. Na segunda parte, o paranaense - que depois se queixaria do comportamento excessivamente dianteiro do carro - ficou em 14º na prática que definiu os seis que seguiram brigando pela pole. O resultado final foi uma ducha de água fria para a Equipe Prati-Donaduzzi, que verá seus carros saindo da 7ª e 9ª filas num traçado de apenas 2,2 km e com uma primeira curva marcada por longo histórico de acidentes.



O diretor-técnico Rodolpho Mattheis reconheceu que o desfecho nem de longe preencheu as esperanças da equipe. "Foi muito aquém do que imaginávamos. De manhã estávamos muito rápidos com a temperatura da pista e do ar mais baixa. Não mexemos em nada no acerto para o qualifying porque tínhamos um pouco de medo de perder pressão aerodinâmica. Acabamos sofrendo um problema que ainda não tínhamos tido neste ano, que foi os carros saírem muito de frente. Até economizamos um pouco os carros, porque esta pista exige demais das suspensões. Este é um circuito onde não se pode sair de frente porque a consequência é a perda de tempo. Fomos apanhados de surpresa", reconheceu."



Depois da reunião com os pilotos, Mattheis determinaria uma revisão minuciosa nos carros em busca de algum problema que possa ter modificado a reação dos carros. Segundo ele, as características da pista, que exige uma pilotagem agressiva sobre zebras altas, poderiam ter afetado o comportamento dos carros. "Aqui, para virar rápido, é preciso dar um salto muito grande na curva 1, e o Stock Car não é um carro de rali. Ontem tivemos uma barra traseira desligada que afetou o rendimento do carro do Pizzonia. E se quebra a barra traseira o carro fica mesmo dianteiro. Essa, por enquanto, é a única luz que tenho."

Sérgio Jimenez e Guga Lima ressaltam exigência mental nas provas deste domingo no Velopark

Na equipe Hot Car Competições (Bardahl), Sérgio Jimenez parte da 20ª posição (54s338) e Guga Lima (54s773) sai em 29º. A segunda prova, com largada às 14h10, terá seu grid definido pela ordem de chegada na corrida 1, com os dez primeiros em posições invertidas. As duas corridas serão transmitidas ao vivo pelo SporTV.



Para os pilotos da Hot Car, a pista estreita, curta e sem muitas retas vai exigir muito dos competidores fisicamente, mas principalmente da parte mental. "Vão ser duas corridas longas e muito cansativas, porque essa pista não tem muitas retas para ‘descansar’. Serão 80 minutos, juntando as duas provas, então vai ser mentalmente complicado. Estou bem fisicamente e vou focar em levar o carro o mais pra frente possível e sair daqui com mais pontos", declarou o paulista Jimenez.



"Comparando com os treinos de Goiânia (primeira etapa), nós evoluímos, andamos mais pra frente. Mas é difícil falar em diferença aqui, porque a pista é muito pequena e os tempos ficaram bem próximos. Tivemos dois trechos muito competitivos e perdemos muito num trecho, por conta da tração. Agora é continuar trabalhando. O carro, no geral, tem um balanço bom. Um décimo me jogaria seis posições pra frente", lembrou.



"Estávamos esperançosos para ir ao Q2, mas infelizmente os trechos não encaixaram. Na corrida, temos de escapar de acidentes, na largada principalmente. Andamos bem de pneus usados, então vamos trabalhar para fazer boas provas", completou o piloto do Stock #73.



O brasiliense Guga Lima, de apenas 20 anos, também está focado em buscar a recuperação. "Vai ser uma corrida de recuperação. Os tempos estão muito apertados, então qualquer mínimo detalhe, qualquer erro vai fazer uma grande diferença na corrida, porque os carros vão andar muito próximos. É uma pista que exige muito do preparo físico, mas também da ‘cabeça’, para estar 100% concentrado e errar o menos possível. E essa pista não favorece ultrapassagem, então é errar menos e ganhar o máximo de posições possíveis. A largada aqui é complicada, tem um ‘histórico’ de acidentes, então se acontecer algo temos de tentar escapar e ir o mais pra frente possível", finalizou o piloto do Stock #9.

Tuka Rocha larga em sexto

Somar o maior número de pontos possíveis e seguir subindo na tabela. Este será o objetivo de Tuka Rocha na disputa da 2ª etapa da Stock Car, que acontece neste domingo, no Autódromo Internacional do Velopark (RS). O piloto da RCM Competições vai largar na 12ª colocação do grid e confia no potencial que o carro apresentou ao longo do final de semana para escalar o pelotão.



"Estou satisfeito com a evolução que tivemos durante o final de semana, pois nos dois primeiros treinos a equipe trabalhou forte para sanar um problema no carro e deu tudo certo. Passei para o Q2 e faltou muito pouco para o Q3. Temos um carro rápido, bastante competitivo quando imprimimos ritmo de corrida. Por isso estou muito confiante de que poderemos brigar por um ótimo resultado nesta rodada dupla", disse o paulista dono do carro #25.

Felipe Lapenna e Rafael Suzuki acreditam em corrida de recuperação neste domingo

A equipe Cavaleiro Sports, com os pilotos Felipe Lapenna e Rafael Suzuki, espera uma evolução na etapa para continuar pontuando. O objetivo principal nessa temporada, que é estar entre as oito melhores equipes na tabela de classificação já começou na etapa passada em Goiânia onde o time ocupou o top8 entre as melhores na tabela agora é manter-se na briga por pontos importantes.



Lapenna avaliou o desempenho no treino classificatório: "O carro estava bom nos treinos, ontem fomos décimo terceiro, faltou um pouquinho, um décimo e meio, um pouco de mim e do carro, que colocaria a gente no Q2. Sabemos que o carro é bom para a corrida e tenho certeza que teremos uma boa estratégia e vamos conquistar pontos", explicou o piloto do carro #110.



Suzuki também exaltou o trabalho da equipe, que conseguiu recuperar seu carro nesta sexta-feira."A classificação ficou um pouco aquém do que esperávamos, pois acho que largar próximo do 15º seria satisfatório, mas também conseguimos entender o que precisamos melhorar. Acho que foi uma grande vitória ter arrumado o carro e não ter apresentado nenhum problema depois do que aconteceu ontem. A performance lógico perdemos um pouco de treino, que era fundamental. Considerando o que aconteceu ontem está satisfatório", disse o representante do Maranhão, referindo-se ao princípio de incêndio no seu carro, que avariou o equipamento.

Diego Nunes sai da nona fila

Sábado de muito trabalho para a equipe Full Time Bassani, no Velopark. O dia, que iniciou com temperaturas amenas, terminou com o classificatório ensolarado na casa dos 24°C. Diego Nunes que vinha em uma volta perfeita para encaixar entre os dez mais rápidos foi surpreendido por uma falha mecânica no carro, o que tirou o piloto do Q2. Resultado: sai na décima sétima colocação.



"Temos um carro muito bom, vínhamos para encaixar uma volta perfeita para estar entre os dez melhores e entrar para o Q2, mas acelerando na reta o carro entrou em modo de segurança e perdemos muito tempo com isso, o que custou muitas posições. Precisamos recuperar na corrida e alcançar nosso objetivo que é pontuar em todas as provas. Vamos trabalhar para consertar esse erro e escalar o pelotão", afirmou Diego Nunes.



"Hoje no segundo treino conseguimos andar muito pouco porque nosso radiador estourou e o carro também apresentava esse problema, achamos que havia sanado, mas teve a mesma reação durante o classificatório", ressaltou ainda o piloto do carro #70.

Blau Motorsport foca corrida de recuperação no Velopark

Depois de se destacar na abertura do campeonato marcando um Top10 em Goiânia, a Blau Motorsport encara o seu segundo desafio na temporada: uma corrida de recuperação na segunda etapa do campeonato, no Velopark. O Time Azul teve multas dificuldades ao longo do final de semana e, desta forma, Cesar Ramos e Márcio Campos não conseguiram boas posições de largada na disputa gaúcha.



Nono colocado em Goiânia, Ramos vai sair em 27o. Já o novato Márcio Campos é o 30o colocado do grid. "Foi mais um final de semana de aprendizado para nós. Mas tivemos problemas diversos em ambos os carros e o esforço para solucionar estas falhas atrapalhou muito o nosso desenvolvimento. Agora vamos ter de pensar na melhor estratégia para somar pontos", disse o chefe de equipe Maurício Fontenete.



Para atingir este objetivo, torcida não vai faltar. Além de estarem correndo em casa, a Blau Farmacêutica, fornecedora oficial de medicamentos da Stock Car e principal patrocinadora da equipe paulista, terá cerca de 150 convidados para acompanhar a prova que marca a segunda etapa do campeonato. A Blau ainda é patrocinadora do Medical Car e do ambulatório médico da maior categoria do automobilismo brasileiro.



"A presença da torcida é sempre uma força extra para nós. Existe uma atmosfera diferente por correr aqui no Rio Grande do Sul. Faremos o melhor para não decepcionar o público que promete lotar o Velopark", disse Márcio Campos, bicampeão do Brasileiro de Turismo, principal divisão de acesso à Stock Car.