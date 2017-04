Thiago Camilo e Felipe Fraga vencem pela Stock Car no Velopark

Camilo largou na pole da Corrida 1 (Fernanda Freixosa/Vicar)

Thiago Camilo e Daniel Serra dividem a liderança da Stock Car na temporada 2017, com vantagem para Camilo nos critérios de desempate. Após a segunda rodada dupla, disputada neste domingo (23/04), no Velopark, o piloto da Ipiranga Racing foi o grande destaque do final de semana. O dono do carro #21 venceu a primeira corrida e chegou em nono na segunda, totalizando 39 pontos, a maior pontuação da etapa. Felipe Fraga foi o vencedor da segunda prova e comemorou seu retorno ao lugar mais alto do pódio.



Agora Camilo e Daniel Serra dividem a liderança com 69 pontos. Max Wilson aparece na terceira colocação com 56 pontos. Os carros voltam à pista em Santa Cruz do Sul, dia 21 de maio, para a terceira rodada dupla do campeonato.



Corrida 1:

Com a vantagem de partir da pole position, Thiago Camilo se manteve na liderança após a largada, com Cacá Bueno em segundo e Ricardo Maurício em terceiro. Nem mesmo as entradas do carro de segurança ameaçaram a liderança de Camilo.



A primeira delas foi ocasionada pelo acidente envolvendo o gaúcho Vitor Genz, Ricardo Zonta e Átila Abreu. Após a janela para reabastecimento, o carro de segurança entrou mais uma vez na pista por conta do acidente envolvendo Cesar Ramos e Bia Figueiredo. Mesmo com a aproximação de Cacá Bueno, Thiago Camilo manteve o ótimo desempenho do carro e cruzou a linha de chegada, conquistando sua primeira vitória no Velopark.



"Foi uma vitória relativamente tranquila, mas foi uma pena ter entrado o carro de segurança, tinha uma vantagem grande para essa pista. Comecei a ter um problema no carro, devido a um acidente durante os treinos que quebrou o amortecedor e acabei sofrendo um efeito colateral na corrida por conta disso. De um modo geral, chegamos aqui sete pontos arás e assumimos a liderança, ainda com uma vitória", destacou Camilo.



Andreas Mattheis, chefe da equipe Ipiranga Racing, não revela o segredo para conquistar sua sexta vitória no Velopark desde que o autódromo entrou para o calendário da Stock Car em 2011. "O segredo eu não posso contar porque ainda vamos ter mais corridas aqui. O piloto faz toda a diferença na categoria e o carro precisa estar ajustado. Temos uma receita boa, trabalhos muito bem para conseguir esse resultado", comentou Mattheis.



Corrida 2:



Já a segunda prova foi marcada por incidentes e trocas de posição. Felipe Fraga e Gabriel Casagrande se alternaram na liderança da prova até as paradas boxes. Após a janela de pit stops um forte acidente envolvendo Antonio Pizzonia e Lucas Foresti provocou a entrada do safety car. Foresti sofreu um corte na perna e, devido a força da pancada, foi a um hospital apenas para exames complementares. Pizzonia foi punido por atitude antidesportiva e vai largar na última posição da Corrida 1 em Santa Cruz do Sul.



"No meio da corrida quando o carro de segurança entrou comecei a acreditar na vitória. A estratégia da equipe nas duas corridas muito boa, tinha três botões de ultrapassagem para usar, mas meu chefe me proibiu por conta do combustível que estava no fim. Estou muito feliz por voltar a vencer e dar para a Cimed a primeira vitória do ano. Estou um pouco atrás dos demais, ainda não estou na disputa pela ponta da tabela. Hoje deu tudo certo, mas temos que trabalhar bastante ainda", destaca o atual e mais jovem campeão da Stock Car.

Pizzonia escapa quase ileso de acidente sério

(Vanderley Soares/MF2)

O acidente, ainda na parte inicial da segunda bateria da segunda etapa da Stock Car, impressionou, mas o amazonense Antonio Pizzonia foi embora do circuito gaúcho do Velopark neste domingo apenas com o tornozelo esquerdo enfaixado, com a perspectiva de inchaço maior em 24 horas e a quase certeza de que estará plenamente recuperado para a próxima etapa, marcada para 21 de maio em Santa Cruz do Sul. Pizzonia tentava a ultrapassagem sobre Tuka Rocha no final da reta dos boxes quando os carros se tocaram e saíram da pista. Depois da rodada, o de Pizzonia voltou para o meio do traçado, onde recebeu o forte impacto frontal do carro de Lucas Foresti. Apesar da violência do choque, os dois foram levados para o ambulatório do autódromo com ferimentos praticamente idênticos.



Pizzonia foi atendido pelo dr. Alexandre Fucks. "A princípio foi só uma contusão no tornozelo esquerdo, decorrente do impacto. De gravidade, podemos dizer que o acidente foi mais grave nas imagens, mas o resultado foi tranquilo, sem qualquer fratura. Com anti-inflamatório, gelo e repouso, acredito que ele poderá participar da próxima corrida. Minha previsão é de que em três ou quatro dias ele já esteja completamente refeito, embora o inchaço na região deva aumentar amanhã", explicou.



Assustado com o potencial do acidente, Pizzonia disse que o saldo foi até positivo. "Estive muito próximo de levar uma batida em T, exatamente a mais perigosa do automobilismo. Eu procurei sair daquele ponto até por instinto e exatamente por temor de levar uma pancada. O problema é que a posição do banco do Stock Car dificulta a visão lateral. Ainda bem que não aconteceu nada de mais grave", comentou, tranquilizado pela informação transmitida pelo médico de que o quadro de Foresti também era favorável.



O alívio com o estado de Pizzonia foi o consolo de um domingo em que pouco deu certo para a Equipe Prati-Donaduzzi. O companheiro de Pizzonia, o paranaense Júlio Campos, também havia ficado de fora da segunda bateria depois de sofrer com um problema no acelerador quando brigava pela sexta colocação - fora o 12º na corrida 1. Pizzonia terminou em 14º nessa prova, resultados bem abaixo da expectativa do diretor-técnico Rodolpho Mattheis depois de um bom início de trabalhos nos treinos livres da sexta-feira.

Sérgio Jimenez e Guga Lima pontuam nas duas provas no Velopark

Sérgio Jimenez: dois Top-15 (Vanderley Soares)

O paulista Sérgio Jimenez e o brasiliense Gustavo Lima, da equipe Hot Car Competições (Bardahl), marcaram pontos nas duas provas disputadas no circuito gaúcho. Com temperatura alta, a exigência foi ainda maior para os pilotos e suas ‘máquinas’ no traçado de apenas 2.278 metros. Em duas corridas de bastante disputa, emoção e acidentes, Thiago Camilo ficou com a vitória na corrida 1 e Felipe Fraga faturou o lugar mais alto do pódio na segunda prova. Jimenez chegou em 13º e 12º lugares. Guga cruzou a linha de chegada em 18º e 14º.



Na corrida 1, Jimenez largou em 20º e logo na primeira volta já era o 14º. Após a largada, um acidente envolveu três carros e obrigou a entrada do Safety Car. Guga, que partiu de 29º, também vinha ganhando posições e, no final, a dupla da Hot Car conseguiu marcar pontos.



Na segunda prova, Jimenez partiu de 13º e logo assumiu a décima posição, ultrapassando o vencedor da primeira prova, Thiago Camilo. O piloto vinha num ritmo bom, até ser acertado por Cacá Bueno numa disputa e perder posições. Guga também largou bem e logo já aparecia na zona de pontuação. O resultado poderia ter sido ainda melhor, mas o piloto também foi "acertado" por Diego Nunes - que foi punido com um drive thru - e rodou.



A corrida foi marcada por um forte acidente, depois que Antonio Pizzonia e Tuka Rocha bateram. Pizzonia tentou voltar para a pista e o piloto Lucas Foresti, que vinha rápido atrás, não conseguiu desviar e bateu.



"Larguei bem na corrida 1. Dei um pulo bom. As ‘rodadas’ passaram perto, mas felizmente não me acertaram desta vez. Meu ritmo no começo não era tão bom, mas depois da décima volta melhorou e começamos a brigar por posições. O pit foi bom, mantivemos a posição e conseguimos marcar pontos", comentou Jimenez.



"Na segunda corrida também larguei bem, andei junto com o pessoal que foi pro pódio na prova 1, ultrapassei o Thiago no início e deu pra medir um pouco de ‘força’. Depois, numa disputa com o Cacá, acabamos tendo um toque o que me prejudicou e me fez perder posições. Na hora que o Tuka e o Pizzonia bateram, eu vinha logo atrás, com push e só fiquei esperando pra que lado cada um ia e consegui escolher o lado certo. Uma pena que deu um grande acidente depois e espero que o Lucas esteja bem", finalizou o paulista do Stock #73.



Guga Lima, piloto mais novo da Stock com apenas 20 anos, também ficou satisfeito com os pontos. "O final de semana começou com alguns problemas, mas no final sair com alguns pontos foi bom, positivo. Conseguimos evoluir o carro nos treinos. Precisamos ainda melhorar mais o ritmo de corrida, mas estamos perto. Na segunda prova, fiz uma largada muito boa e uma pena o Diego ter me acertado. Mesmo assim consegui voltar e marcar mais um pontinho", completou o piloto do Stock #9.

Problema no motor atrapalha Diego Nunes

(Victor Eleuterio)

Diego Nunes não cumpriu com suas expectativas e objetivos na segunda rodada dupla da Stock Car, que aconteceu neste fim de semana, no Circuito do Velopark, (RS). Largando da décima sétima posição, depois de ter problemas com uma falha mecânica, onde o carro entrava em modo de segurança, o piloto que vinha fazendo uma prova de recuperação teve que entrar para os boxes para consertar uma rosca quebrada da roda traseira direita e abandonou a disputa.



Já na segunda prova, onde o carro já estava respondendo bem, o piloto se envolveu em um acidente e teve que cumprir um drive-thru. "Infelizmente tivemos esses incidentes durante a prova o que nos fez perder pontos importantes, temos que correr atrás disso agora", disse Nunes que tem o apoio do Chocolates Harald, Vigor, Nutry e Petronas.



"Precisamos resolver esse problema de motor que esta prejudicando a gente, e perdendo performance, mas de acerto de carro estamos bem, para andar entre os oito, seis primeiros. Temos um mês para a próxima corrida para trabalhar em cima disso", ressaltou ainda o piloto da equipe Full Time Bassani.

Tuka Rocha salva pontos e sobe na classificação

(Bruno Terena/MS2)

A 2ª etapa da temporada 2017 da Stock Car neste domingo (23) no Velopark (RS) foi de superação para o piloto Tuka Rocha. Largando na 11ª colocação, na primeira corrida no circuito mais curto da competição, o paulista conseguiu se livrar do tumulto da largada que tirou quatro carros, já na primeira curva, e focou em conquistar posições, em uma disputa acirrada com Felipe Fraga, onde intercalaram a 10ª colocação nas voltas finais, com a troca de push entre os dois pilotos.



"Foi uma boa corrida. Tínhamos um ritmo bom, mas no final da primeira prova perdemos na linha de chegada a décima posição pro (Felipe) Fraga, o que custou para gente a segunda prova", relatou o dono do carro #25.



Na segunda corrida, depois de sofrer um toque de Antonio Pizzonia, que prejudicou bastante seu resultado, além de ter sido um dos momentos mais tensos da corrida, com o paulista ficando atravessado no meio da pista, Tuka mais uma vez partiu para a luta, conseguindo retornar para a corrida e salvar 4 pontos, cruzando a linha de chegada na 11ª posição.



"O (Antonio) Pizzonia fez uma coisa inexplicável, jogando o carro em cima de mim, o que me fez rodar, mas mesmo assim conseguimos nos recuperar e foi o máximo que deu pra fazer. Subimos três posições na tabela e isso dá ainda mais animo para campeonato", analisa Tuka, que sai do RS ocupando a 12ª posição na tabela de classificação, onde somou 14 pontos.

Quebras atrapalham a Blau Motorsport

(Fernanda Freixos)

Corrida da Stock Car no Velopark sempre é sinônimo de muitos acidentes e quebras. E a disputa deste ano no autódromo gaúcho não foi diferente. Neste final de semana, dos 30 carros do grid, apenas metade conseguiu completar as duas provas que marcaram a a segunda etapa da temporada 2017. E nesta lista de "vítimas" da pista mais curta da temporada estão os dois carros da Blau Motorsport, equipe estreante na competição.



O primeiro carro do Time Azul a sair da pista foi o #30 de Cesar Ramos. O piloto gaúcho fazia uma boa corrida de recuperação quando foi atingido por Bia Figueiredo, que saía dos boxes e não viu a aproximação de Ramos. A batida foi forte e o piloto da Blau Motorsport não conseguiu sequer voltar para a segunda corrida. Bia, por sua vez, acabou punida e seu carro também não teve condições de alinhar para a segunda prova.



"Conversei com a Bia e ela disse que realmente não me viu. Aquele ponto da pista é realmente muito complicado. Mas este incidente acabou com a minha corrida. Uma pena, porque estava evoluindo na prova, com um bom ritmo e ganhando posições. Marcaríamos pontos importantes para o campeonato", lamentou Cesar Ramos.



Já o carro #31 de Márcio Campos conseguiu chegar ao fim da primeira prova. Também gaúcho, Márcio foi o 17o colocado, marcando seus primeiros pontos no campeonato. Na segunda prova, entretanto, o estreante conseguiu permanecer na pista por apenas cinco voltas. Uma quebra na ponta do eixo fez a roda traseira direita decolar. Voou tão alto que saiu do autódromo.



"As zebras do Velopark são muito altas. O carro bate muito e acaba se desgastando. Foi uma pena porque terminar as duas provas e buscar somar pontos nas duas corridas seria muito importante para mim e para o campeonato de equipes. Mas agora é levantar a cabeça e pensar em Santa Cruz do Sul", disse o piloto duas vezes campeão do Brasileiro de Turismo, principal divisão de acesso à Stock Car.



Apesar dos problemas na pista, a etapa do Velopark foi marcada por grandes ações de marketing da Blau Farmacêutica, fornecedora oficial de medicamentos da Stock Car e patrocinadora da Blau Motorsport. A marca que completa 30 anos em 2017 contou com cerca de 150 convidados divididos entre os setores de arquibancada, camarotes e box.



Antes da prova começar, 15 convidados ainda tiveram a oportunidade única da dar uma volta pela pista a bordo do carro de dois lugares da equipe, guiado por Renan Guerra, piloto vencedor da prova que abriu a temporada da Copa Petrobas de Marcas, também disputada neste domingo, no Velopark.

Cavaleiro Sports salva pontos em prova tumultuada

Vanderley Soares/MS2

Duas corridas tumultuadas resume o final de semana dos dois pilotos da Cavaleiro Sports, Rafael Suzuki e Felipe Lapenna, lutaram para se livrar do caos e a equipe sair do circuito gaúcho com pontos importantes para o campeonato de equipes.



Na primeira corrida, Suzuki ficou na 15ª posição e um problema na caixa de direção tirou Lapenna da disputa. Já na segunda o representante do Maranhão também sofreu com um toque na curva 3, que danificou muito o equipamento do Stock Car #08



"Na primeira prova fizemos o certo consegui somar pontos, mas na segunda prova também acabei tomando um toque na curva 3, que acabou com meu carro. Considerando todas as situações e obviamente todos os acidentes, acho que se não tivéssemos tido essa batida no começo iríamos somar mais uns quatro pontos. Agora é pensar em Santa Cruz, onde temos um mês de trabalho pela frente, para termos uma posição de classificação melhor, pois em pistas como o Velopark e a de Santa Cruz, que são mais travadas temos muito que trabalhar. Claro, que pro campeonato os pontos que somamos são bem importantes", analisou Suzuki.



Lapenna, por sua vez, descreve sua situação: "Tive um problema na caixa de direção no warmup, mas achei que fosse mais aquecimento do pneu, que não tinha chegado na libra, porque o carro estava rápido, mas depois na primeira volta na primeira corrida, já vi que seria complicado porque eu não conseguia frear. Aí na corrida dois tentamos uma estratégia para ir para o tudo ou nada, mas tive que abandonar em função do problema".

