Pela USF2000 Lucas Kohl tem final de semana difícil em Barber

O brasileiro Lucas Kohl disputou neste final de semana, a 2ª etapa da Cooper Tires USF2000 Championship Powered by Mazda, em Barber Motorsport, onde teve duas corridas complicadas, apesar de somar alguns pontos para o campeonato.

Kohl somou mais seis pontos no campeonato, mas não conseguiu um bom acerto do fórmula #23, da equipe Pabst Racing. "Tivemos um final de semana muito difícil, não achamos a velocidade e realmente não tínhamos nem ritmo para classificar e fazer uma volta rápida. Esperávamos na corrida ter um ritmo melhor, mas infelizmente acabamos não evoluindo, e isso prejudicou bastante nosso desempenho. Fizemos quatro pontos, então vamos continuar trabalhando para reverter esses problemas", explicou o piloto que finalizou a segunda corrida na décima segunda colocação.

"Foi um final de semana um pouco difícil, mas de bastante aprendizado. Acabei cometendo um erro na primeira classificação, que me colocou no final do grid da primeira corrida. Na prova já tinha passado alguns carros e acabei tocando em outro piloto, que acabou quebrando a asa do carro e danificando a suspensão, o que causou meu abandono na corrida", lamentou o jovem piloto.

"Para a segunda corrida, a classificação foi boa, onde consegui largar em 11º, mas eu tive um problema na largada, onde fui acertado na curva 2 e corri toda a prova com o meu carro bem ruim, pois estava bem difícil de guiar e, ainda, consegui recuperar algumas posições e terminar em 16º. A segunda corrida foi de superação, em função do problema aerodinâmico depois da batida que eu levei", analisou.

A próxima etapa da categoria de formação de pilotos, que faz parte do Road to Indy, acontece nos dias 11 a 13 de maio, em Indianápolis Motor Speedway.

A categoria - USF2000



A Cooper Tires USF2000 Championship Powered by Mazda é a primeira escada da Road to Indy, fazendo parte do circo da Indycar Series. Além dessa categoria, também fazem parte a Pro Mazda e a Indy Lights, até chegar a Fórmula Indy propriamente dita. A temporada tem 16 provas, que incluem duas pistas de rua, autódromos e uma corrida em um oval, todas disputadas junto com a Fórmula Indy.