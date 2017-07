Pedro Piquet disputa etapa da FIA Fórmula 3 Euro em Norisring

(Foto: Van Amersfoort Racing)

Pedro Piquet volta a acelerar pelo campeonato da FIA Fórmula 3 Euro neste fim de semana na etapa de Norisring, na Alemanha. A expectativa do piloto da Van Amersfoort Racing é de voltar a somar pontos, já que na última prova, na Hungria, pela primeira vez no ano, ele não conseguiu nenhum top10.

Em Hungaroring, Pedro conseguiu sua melhor posição de largada no ano (sexto no grid da primeira prova) mas não foi acertado por Ralf Aron na primeira volta e isso prejudicou o restante do fim de semana. Na etapa que marca o fim da primeira metade do campeonato, os pilotos encaram uma pista de 2.300 metros montada nas ruas de Nuremberg. Mas curiosamente, apesar de ser um circuito urbano, o traçado é bastante largo e permite ultrapassagens.

"Já estou aqui na Alemanha e a previsão é de chuva para as corridas, mas estou seguro para isso, já que tenho conseguido bons resultados no molhado. Como a pista é pequena, não é difícil pegar o ritmo, mas vou tentar usar a experiência do ano passado a meu favor. Como há muitas retas, o vácuo ajuda e dá para conseguir uma boa sequência de voltas só acertando as curvas. Na classificação, por causa do vácuo, as últimas voltas são as melhores. As corridas aqui são muito disputadas, ao contrário de outras pistas, dá para passar mesmo se pegar uma boa posição na classificação, é preciso ficar esperto na corrida. É uma que começa bem suja e vai melhorando bastante, o piloto precisa se adaptar durante as sessões. Espero um bom fim de semana, o motor Mercedes rende bem aqui, vamos focar no fim de semana" Comenta o piloto.

No ano passado, Piquet somou pontos na etapa e para 2017 a meta e repetir o desempenho da classificação na Hungria e escapar de incidentes para consolidar o crescimento no campeonato.

Programação*:

Sexta-feira - 30 de junho

6h15 - Primeiro treino livre

7h05 - Segundo treino livre

12h10 - Treino classificatório corrida 1

Sábado - 1º de julho

4h45 - Corrida 1

11h40 - Classificações corridas 2 e 3

Domingo - 2 de julho

3h30 - Corrida 2

9h10 - Corrida 3

*sujeita a alterações