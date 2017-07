Rafael Câmara busca título do Brasileiro de Kart em Santa Catarina

As baterias classificatórias começam na quinta-feira, dia 13 (Jackson de Souza)

Nesta semana o kartista pernambucano Rafael Câmara vai em busca do título que falta em sua jovem e promissora carreira: o Campeonato Brasileiro de Kart. Disputado entre os dias 11 e 15 de julho, na cidade catarinense de Penha, o certame nacional vai reunir mais de 20 pilotos na categoria Júnior Menor e mais de 500 inscritos no geral. Ao todo serão três baterias classificatórias no Kartódromo do Beto Carrero até chegar na grande final, no sábado (15).

Câmara quer manter os bons resultados nesta temporada para lutar pelo título inédito. “Essa temporada tem sido de grande aprendizado para mim. Fiz boas corridas, tive situações em que tive que erguer a cabeça e superar as dificuldades e agora temos que seguir em frente. Quero muito conquistar o título Brasileiro, mas também torço para que tenha boas corridas. O grid vai estar cheio e isso dá mais emoção e credibilidade para o campeonato”, avalia o piloto da equipe TR3.

Nesta temporada, Rafael foi destaque em uma das provas do WSK Super Master Series, um dos principais campeonatos de kart do mundo, e venceu em Sarno (ITA). Ele também lidera a Copa São Paulo de Kart KGV entre os Rookies da categoria Rotax Junior Max. Além disso, pela Júnior Menor, já venceu três vezes no Campeonato Paulista Light de Kart.

Na primeira fase do Campeonato Brasileiro, onde a categoria de Rafael é disputada, as atividades de pista começam nesta terça-feira (11), com dois treinos livres. Na quarta-feira (12) serão mais duas sessões de treinos livres oficiais e as disputas seguem na quinta-feira (13) com tomada de tempo às 15h25 e a primeira bateria classificatória às 18h10.

Na sexta-feira (14) a programação contará com mais duas baterias classificatórias, às 15h30 e às 18h30, e no sábado (15) acontece a bateria final, às 19h.

Aos 12 anos de idade, Câmara é um dos principais nomes do kartismo nacional atual. Entre os títulos do piloto estão o Campeonato Sul-americano Rotax 2016, Brasileiro Rotax 2016, Copa Rotax 2016 e 2017 e o prêmio Capacete de Ouro 2016, oferecido pela Revista Racing aos destaques do automobilismo.

Confira a programação completa da Primeira Fase do Campeonato Brasileiro de Kart 2017:

Categoria Júnior Menor

Terça-feira, dia 11

12h58 às 13h23 – Treino Livre 1

15h46 às 16h11 – Treino Livre 2

Quarta-feira, dia 12

15h28 às 15h53 – Treino Livre 3

18h16 às 18h41 – Treino Livre 4

Quinta-feira, dia 13

13h33 às 13h43 – Treino de Aquecimento

15h25 às 15h35 – Tomada de Tempo

18h10 às 18h25 – 1ª Bateria Classificatória

Sexta-feira, dia 14

13h13 às 13h23 – Treino de Aquecimento

15h30 às 15h45 – 2ª Bateria Classificatória

18h30 às 18h45 – 3ª Bateria Classificatória

Sábado, dia 15

13h45 às 13h55 – Treino de Aquecimento

19h às 19h20 – Final

19h25 – Premiação